El asesoramiento financiero gana peso en la economía asturiana

La economía asturiana atraviesa un momento de transformación. En los últimos años, la región avanza en un proceso de diversificación que impulsa sectores como la agroalimentación, la energía y los servicios tecnológicos, apoyándose en su red de infraestructuras, universidades y centros de innovación.

Este proceso trae consigo numerosas oportunidades, aunque no está exento de riesgos, como la guerra entre Estados Unidos e Irán, que está impactando a las empresas industriales asturianas.

Evento económico / Mapfre

“Asturias es que es una región industrial, y la necesidad de la energía es un tema clave aquí. La subida de los precios perjudica a nuestras empresas”, ha señalado Carlos Martín Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo en el evento ‘Decisiones inteligentes para preservar el capital: invertir con confianza’, organizado por la oficina de Mapfre Gestión Patrimonial (MGP) en el Hotel Reconquista el pasado jueves.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos, que marcaron la actualidad el año pasado, también afectaron a las empresas de la región, aunque no tanto en precio como en los tiempos de entrega, que se retrasaron debido a la incertidumbre, tal y como comenta Ana Isabel Bernardo, directora general de Auditoría y Riesgos de TSK Electrónica y Electricidad. “El problema no es tanto el nivel del arancel, sino la duda de si van a imponértelo o no”, añade Gonzalo Onzain, director financiero de WINDAR Renovables.

“Asturias no solo requiere financiación tradicional, sino que demanda capital para la innovación, la sostenibilidad y la digitalización Pedro Vicente — Director Regional Norte de Mapfre

Por el lado de las oportunidades, Martín Paniceres ha destacado el retorno de muchos asturianos que habían dejado la región para estudiar y trabajar y que han vuelto en los últimos años. “Las grandes ciudades empiezan a expulsar personas. Estamos recuperando población y lo notamos. La gente se iba de Asturias porque no había oportunidades, pero ahora busca calidad de vida y aquí se vive muy bien”, comenta Martín Paniceres.

Pedro Vicente, Director Regional Norte de Mapfre, ha puesto de relieve la necesidad de la transformación financiera en la región. “Asturias no solo requiere financiación tradicional, sino que demanda capital para la innovación, la sostenibilidad y la digitalización”, ha asegurado.

El impacto de la guerra en los mercados

Otro de los grandes temas del encuentro ha sido el impacto en los mercados de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado una subida brusca de materias primas como el petróleo y el gas y la caída de las bolsas en todo el mundo.

“En momentos de mucha incertidumbre, la información viaja muy rápido y no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado otras veces: salirse ahora del mercado puede ser un error. Acertar el cuándo entrar y salir es difícil, y podemos salir beneficiados si seguimos en el mercado con carteras muy bien diversificada y con ayuda de asesores financieros”, ha destacado Alberto Granados, Senior Client Director de Invesco.

Evento económico / Mapfre

Ismael García Puente, director adjunto de Estrategia de Inversión, ha insistido en la importancia de contar siempre con un asesor financiero, especialmente en momentos de incertidumbre como el actual. “Es vital para no dejarse llevar por el pánico en los mercados”, ha señalado, y una buena planificación financiera es necesaria para navegar estos entornos. Para Eduardo Ripollés, director de Desarrollo de Negocio de Mapfre Inversión, está en abordarla desde las tres ‘P’: protección, previsión y patrimonio.

MGP en Oviedo

Mapfre Gestión Patrimonial (MGP), la unidad de asesoramiento financiero de Mapfre, te acompaña en tus decisiones financieras y cuenta con un equipo en Oviedo para ayudarte a hacer posibles todos tus objetivos.

Situada en el número 18 de la calle Nava, la oficina de MGP cuenta con un equipo de asesores patrimoniales que puede ayudarte a cumplir tus objetivos financieros. De hecho, la unidad de asesoramiento financiero de Mapfre está en expansión por todo el territorio nacional, en el que ya cuenta con 15 oficinas, siempre con el objetivo de estar cerca del cliente.