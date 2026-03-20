La ‘trampa’ de la IA para los jóvenes
BBVA advierte de que los jóvenes serán los primeros en sufrir los ajustes del mercado laboral por la IA
Un estudio de BBVA Research avisa de que los perfiles junior sufrirán los primeros ajustes de la IA, ya que la tecnología replica el conocimiento que los jóvenes aportan al empezar
Alerta por el relevo generacional. Los jóvenes españoles podrían ser los primeros en notar el “aliento” de la inteligencia artificial (IA) en la nuca. Mientras que para los trabajadores veteranos la IA es un copiloto que les hace la vida más fácil, para quienes buscan su primer empleo puede convertirse en un muro de entrada.
En ese sentido, una de las últimas investigaciones de BBVA Research utiliza una metáfora inquietante para describir a los recién graduados: son los “canarios en la mina” (una alerta temprana de peligro) de esta nueva era tecnológica.
Pero, ¿por qué ellos? La explicación de Rafael Doménech (autor del estudio) es puramente económica. La IA es extraordinariamente buena replicando el “conocimiento codificado” (lo que se aprende en los libros y la universidad), que es precisamente el valor principal que ofrece un perfil junior. Por el contrario, la tecnología aún sufre para imitar la “experiencia tácita”, ese instinto y saber hacer que solo dan los años de oficio.
El riesgo de la “contratación lenta”
El informe advierte de un cambio de tendencia en las oficinas de Recursos Humanos. Al poder automatizar las tareas más básicas y repetitivas (aquellas que tradicionalmente se asignaban a los becarios o recién llegados), las empresas podrían frenar la contratación de perfiles base.
Esto genera varios desafíos críticos para el mercado laboral español:
- Barreras de entrada. La dificultad de acceder al primer empleo si una máquina ya hace ese trabajo de entrada.
- Pérdida de aprendizaje. Si los jóvenes no hacen las tareas básicas, ¿cómo adquirirán la experiencia necesaria para ser los seniors del futuro?
- Brecha de habilidades. La necesidad urgente de que el sistema educativo deje de enseñar lo que la IA ya sabe hacer.
La paradoja del veterano frente al novato
Lo que el BBVA pone sobre la mesa es una brecha generacional digital inversa. El trabajador con experiencia utiliza la IA para potenciar sus habilidades, convirtiéndose en un “supertrabajador” difícil de sustituir. Sin embargo, el joven se encuentra con que su ventaja competitiva —el manejo nativo de la tecnología y el título universitario— ya no es suficiente si no viene acompañada de un criterio que solo da la veteranía.
España se enfrenta así a un dilema: tiene la conectividad, pero le falta capital humano avanzado. El informe concluye que, para evitar que los “canarios de la mina” se queden fuera del sistema, es imperativo reformar la formación profesional y universitaria. No basta con saber usar la IA; el objetivo es aportar ese valor humano que la máquina, de momento, no puede comprar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- A subasta el histórico restaurante Las Delicias de Gijón: el importe mínimo de adjudicación es de 3,7 millones
- Así es el bar más patriota de Oviedo: 'Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Multado con 200 euros un conductor de autocaravana por llevar la baliza v-16 pero no colocar la v-19: la nueva norma la DGT es clara y la Guardia Civil ya vigila de cara a Semana Santa
- “¡Me encontré con su cabeza a un metro de distancia!”: un montañero asturiano graba su sorprendente encuentro con un oso