El euríbor escala 44 puntos básicos desde el estallido de la guerra en Irán y alcanza el 2,658%

La ofensiva bélica estadounidense-israelí sobre Irán también está dejando réplicas en el euríbor, el tipo de interés de referencia para las hipotecas variables en España. El dato diario asciende hasta el 2,658% este viernes, lo que implica un avance del dato diario en 19,7% (44 puntos básicos) en apenas 20 días de contienda en Oriente Próximo.

Los fuertes avances en los precios energéticos en las últimas semanas —al calor del cuello de botella en el estrecho de Ormuz, responsable por una quinta parte del petróleo– están detrás de los bruscos movimientos en el índice. Un barril del Brent menos asequible amenaza con revivir la inflación en el Viejo Continente. Aunque el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por congelar los tipos de interés en la cota del 2% tras su cita mensual esta semana, el mercado empieza a descontar más bajadas o pausas desde Fráncfort.

En términos más precisos, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, el repunte del euríbor de 0,44 puntos encarecería la cuota en unos 30 euros mensuales, lo que supone un incremento de más de 350 euros al año. El euríbor ya dio señales de tensión el pasado 10 de marzo, cuando se disparó hasta el 2,552%, lo que implica su mayor subida diaria en 18 años. Desde este repunte inicial, el índice ha ido escalando hasta tocar el 2,658% actual, consolidando el giro al alza en plena escalada en Oriente Próximo.