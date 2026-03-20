Torres destaca la "notable resiliencia" de la economía pero admite que el crecimiento podría ser menor por la guerra de Irán

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha lanzado este viernes un mensaje de prudente confianza ante la junta de accionistas anual de la entidad en Bilbao. "Mirando hacia delante, el entorno sigue siendo incierto. La fragmentación geopolítica y los conflictos, la transición energética, y la aceleración tecnológica están redefiniendo la economía global. Pese a la incertidumbre, la economía muestra una notable resiliencia, mayor de la prevista", ha destacado el banquero.

Su departamento de estudios, ha recordado, pronostica que este año habrá un "crecimiento sostenido" en los principales países donde opera la entidad: 2,4% en España, 1,8% en México, 4% en Turquía y 3% en los países de América del Sur. Sin embargo, ha admitido que estas cifras podrían tener que ser revisadas a la baja: "La escalada del conflicto en Irán podría impactar negativamente en estas cifras si se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz". Pero frente a todo ello, Torres ha querido defender que su entidad está en buena posición para afrontar la situación.

"El BBVA está en su mejor momento. Y sobre todo, está mejor preparado que nunca para el futuro. Contamos con una estrategia clara, franquicias líderes, un portfolio diversificado, una sólida posición de capital, y sobre todo, un equipo excepcional, preparado para afrontar un entorno cada vez más exigente. Por todo ello, a pesar de los profundos cambios y del contexto de incertidumbre, afrontamos el futuro con plena confianza en que seguiremos acompañando a nuestros clientes en su voluntad de llegar más lejos, creando valor para nuestros accionistas, y teniendo impacto positivo en las sociedades en las que operamos", ha sostenido.

Crecimiento y rentabilidad

En esa línea, el ejecutivo ha apuntado que en 2026 el banco espera "seguir creciendo por encima de los competidores e incrementar la rentabilidad hasta niveles en torno al 20%". Es decir, que mantiene sus aspiraciones a pesar de la incertidumbre generada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. "En BBVA afrontamos este contexto con confianza, para seguir creciendo, gracias a nuestra diversificación geográfica, una combinación única de crecimiento y rentabilidad y una estrategia con un claro foco en la innovación", ha insistido.

El banco, asimismo, ha anunciado este jueves un segundo tramo de 1.000 millones de euros del programa de recompra de acciones extraordinario por valor de cerca de 4.000 millones que anunció a finales del año pasado tras no salir adelante su oferta de compra del Sabadell. El banco ha destacado que, sumando dividendos y revalorización de la acción, desde enero de 2019 el valor total de la inversión de sus accionistas se ha multiplicado por casi seis veces, frente a las tres veces y media de la banca europea y española.