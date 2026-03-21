Confirmado por el BOE: se congelan los precios del alquiler y se prorrogan los contratos dos años

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el paquete de medidas aprobado este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de mañana, contarán con una dotación de 5.000 millones e incluirán rebajas de impuestos, descuentos para colectivos vulnerables y ayudas para los sectores más afectados.

El alquiler es otro de los aspectos que se contemplan en este paquete de medidas. Se establece la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los arrendamientos habituales en vigor y limita al 2% la actualización anual de las rentas. El objetivo: aportar "estabilidad y seguridad económica a las familias".

La norma asegura que resulta "necesario tomar medidas extraordinarias y urgentes" para evitar que "la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares".

Con estas medidas, que estarán vigentes "el tiempo que sea necesario", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se intentarán movilizar los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y a la industria.

Además, el BOE también publica el otro decreto al que dio luz verde también el Consejo de Ministros y que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Un decreto para el que, en este caso y según ha reconocido Sánchez, no cuenta aún con una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo. De ahí que haya apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para aprobar los reales decretos leyes.

Estas son las principales medidas de los decretos que se han aprobado y que entrarán en vigor este domingo, día 22 de marzo:

Electricidad

Rebaja del IVA de la electricidad, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías.

Rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, una figura fiscal que pagan los consumidores y que pasará del 5,11 % actual al tipo mínimo del 0,5 %.

Gas y carburantes

Reducción del 21 al 10 % del IVA del gas natural, los 'pellets' y leña.

Congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

Rebaja del 21 al 10 % del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la Unión Europea (UE), lo que supondrá una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Medidas de vivienda

Congelación temporal de los precios del alquiler. Se limita la subida de rentas al 2% por la guerra de Irán.

Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

Medidas laborales

Prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.

Impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, a lo que estarán obligadas a tener todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.

Medidas para colectivos y sectores más afectados

También hay un apartado especial para los colectivos más vulnerables donde se contempla, por ejemplo, la garantía de suministro de agua y energía.

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