Pillan, gracias a un detective, a un camionero que estaba de baja, daba clases como entrenador personal y levantaba hasta 160 kilos en el gimnasio

Una empresa acaba de conseguir que la justicia avale el despido disciplinario que le había aplicado a un trabajador que estaba de baja pero que, a pesar de que alegaba problemas para trabajar, llegó incluso a ofrecerse como entrenador personal. El caso fue investigado por un detective con el que el acusado llegó a hablar (sin saber quién era) para ofrecerle clases como entrenador personal.

El hombre ahora despedido era camionero. Cobraba un sueldo de unos 2.360 euros mensuales con la inclusión de las pagas extraordinarias. El conductor fue despedido hace menos de un año, en abril del pasado 2025. Según sus jefes había trasgredido la buena fe contractual que en todo momento debe mediar en la relación entre la empresa y los trabajadores.

El camionero llevaba seis meses de abaja pero, a pesar de todo, estuvo trabajando “como entrenador personal y monitor de fitness realizando una serie de actividades que son incompatibles con la situación de baja laboral y pudiendo dificultar su curación”, tal y como señalaba la empresa en la carta de despedida del trabajador. Para poder argumentar todo esto los empleadores contrataron a un detective privado con el que llegó a hablar el ahora acusado sin tener conocimiento de que estaba siendo investigado.

En la larga lista de argumentos para el despido la empresa lleva incluso publicaciones en redes sociales en donde el camionero hablaba de las clases que había dado ese día y se mostraba incluso cogiendo pesas de hasta 160 kilos.

“El detective llegó a llamar por teléfono al investigado en un teléfono anunciado en una página web en la que se ofrecía como entrenador personal. Le dijo que tenía disponibilidad horaria de mañana o tarde dependiendo de las necesidades de los clientes. Le explicó las tarifas y le recomendó un bono de 120 euros mensuales que supondría una hora de entrenamiento diario tres días a la semana”, relatan en la sentencia.

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Los tribunales dan en todo momento la razón a la empresa y dejan al trabajador sin ningún tipo de derecho a indemnización por su despido.