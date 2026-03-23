Todas las gasolineras de España tendrán que colgar un cartel para publicitar las rebajas de impuestos del Gobierno

El Gobierno puso en marcha la semana pasada un plan de acción para intentar frenar la subida de los precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio. El Ejecutivo había reconocido desde el inicio del conflicto que su mayor preocupación era la escalada de precios que ya se estaba produciendo en los combustibles y en el real decreto-ley aprobado el pasado viernes se recogen varias rebajas de impuestos directamente destinadas para embridar el encarecimiento de los carburantes.

El Gobierno ha aprobado bajar del 21% al 10% del IVA de gasolina y gasóleo y también ha aplicado una rebaja hasta el mínimo que permite la UE del impuesto especial de los hidrocarburos para todos los carburantes. El real decreto-ley establece que todas las gasolineras tendrán que colgar carteles informando claramente de las rebajas de impuestos que se aplican desde este domingo e incluso, aunque se da libertad para que las estaciones de servicio utilicen cartelería y diseños propios, se propone un modelo estándar con los datos obligatorios que deben recoger los letreros elaborado por Hacienda.

“Las estaciones de servicios y otros establecimientos de suministro minorista de carburantes y combustibles estarán obligadas a dar la adecuada publicidad a estas medidas”, recoge la normativa en relación a las rebajas de impuestos específicas para los combustibles. “A estos efectos, sin perjuicio de la utilización de su propia cartelería y diseños corporativos, podrán utilizar el modelo descargable desde la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”.

Cartel que colgarán las gasolineras sobre las rebajas fiscales del Gobienro. / Agencia Tributaria

Vigilancia reforzada sobre las petroleras

El Gobierno no ha ocultado que no se fía de que algunas compañías del sector de los carburantes traten de aprovechar la crisis para engordar sus beneficios de manera abusiva, y ha reforzado la vigilancia para evitarlo. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya habían acordado fortalecer la monitorización de la evolución de los precios de las gasolineras para evitar irregularidades. El real decreto-ley perfila aún más esa supervisión reforzada.

“En el contexto actual de aumento de precios de los productos petrolíferos, se considera necesario reforzar los instrumentos de seguimiento del mercado [de la CNMC]. A tal efecto, este real decreto-ley habilita a la Comisión para recabar información adicional de los agentes del sector, y prevé la elaboración de un estudio específico sobre el funcionamiento del mercado, la evolución de precios y el grado de competencia efectiva”, se recoge en la normativa aprobada. El incumplimiento del envío de esta información por parte de las compañías será considerada una infracción grave y podrá ser sancionado con hasta 6 millones de euros.

El Ejecutivo da a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nuevas potestades para solicitar “la información que resulte necesaria” a las compañías que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos, en particular en relación con precios, volúmenes de venta, costes y cualquier otro dato relevante para el análisis del funcionamiento del mercado.

En este sentido, durante los próximos tres meses las grandes petroleras con refinerías en España (Repsol, Moeve, BP y Galp) tendrán que enviar a la CNMC cada semana información sobre los costes de compra de productos petroleros y los precios a los que venden el carburante a las gasolineras, tanto de sus propias redes de estaciones como a estaciones independientes. Y la CNMC tendrá que remitir toda esa información de las petroleras al Ministerio de Economía, al de Transición Ecológica y al de Consumo.

Además, la CNMC tendrá que publicar antes de junio un estudio sobre el funcionamiento del mercado y de distribución y comercialización de carburantes tanto a particulares como a profesionales, con especial atención a la evolución de precios y del grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra en Irán, incluyendo el comportamiento de los márgenes para que el Ejecutivo valore si debe tomar nuevas reformas en el marco regulatorio vigente. Y el Ministerio para la Transición Ecológica también tiene previsto solicitar a la CNMC recomendaciones relativas a la evolución de los márgenes del sector de los combustibles.