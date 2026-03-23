Muere a los 43 años el multimillonario Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans

Leonid Radvinsky, el reservado multimillonario propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, ha muerto de cáncer, según ha confirmado la empresa con sede en Londres este lunes. Tenía 43 años.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", dijo la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico. "Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento".

Radvinsky compró una participación mayoritaria en la plataforma en 2018 y la convirtió en un fenómeno cultural que transformó la industria pornográfica al permitir que los creadores cobraran directamente por su contenido. Poseía la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International Ltd., según la última presentación de la compañía en el Reino Unido.

Aplicación muy polémica

Su muerte plantea interrogantes sobre la propiedad de una de las plataformas de contenido generado por usuarios más controvertidas desde Facebook. Fundada en 2016 por el padre y el hijo británicos Guy y Tim Stokely, OnlyFans alcanzó la fama al alojar material pornográfico prohibido en la mayoría de las redes sociales. Su popularidad creció durante la pandemia, cuando muchos actores de cine para adultos y trabajadores sexuales recurrieron a internet en busca de fuentes alternativas de ingresos.

Radvinsky había estado en conversaciones para vender una participación del 60% en OnlyFans en un acuerdo que valoraría la empresa en unos 5.500 millones de dólares. Architect Capital, una firma de inversión poco conocida con sede en San Francisco, había iniciado conversaciones para liderar una oferta con capital y alrededor de 2.000 millones de dólares en deuda, según una persona familiarizada con el asunto. En febrero, las conversaciones aún se encontraban en una fase temprana, según dicha persona, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones son privadas.

Aunque la empresa ha intentado atraer a creadores más convencionales, como chefs famosos y deportistas, sigue siendo conocida por su contenido para adultos. OnlyFans cobra una comisión del 20% en la mayoría de las suscripciones y contenidos vendidos en la plataforma. En 2024, la empresa informó de más de 4,6 millones de cuentas de creadores y unos 377 millones de usuarios, con unos ingresos de 1.400 millones de dólares.

Radvinsky se había pagado a sí mismo alrededor de 1.800 millones de dólares en dividendos de la plataforma desde 2021. Nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, la familia de Radvinsky se trasladó a Chicago cuando era niño. Más recientemente residía en Florida, según su página web. OnlyFans señaló que Radvinsky, quien concedió pocas entrevistas y declaraciones públicas, había apoyado "varios proyectos filantrópicos a nivel global."

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Según su página web, Radvinsky donó a organizaciones benéficas como Memorial Sloan Kettering Cancer Center, iniciativas de código abierto y West Suburban Humane Society. OnlyFans indicó que Radvinsky trasladó su propiedad a un fideicomiso en 2024.