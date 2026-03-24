Un puñado de inversores movió 500 millones en petróleo justo antes de que Trump anunciase conversaciones con Irán

La volatilidad en los mercados energéticos se encuentra en la actualidad en máximos, en pleno conflicto entre Irán, Israel y EEUU, especialmente tras un mes de hostilidades, mensajes cruzados y amenazas, con el petróleo y el gas rozando cotizaciones no vistas desde la guerra de Ucrania, pero el pasado lunes registraron un evento inusual.

Según se desprende de una investigación del diario británico 'Financial Times', los mercados energéticos registraron operaciones por valor de 580 millones de dólares (unos 500 millones de euros) alrededor de 15 minutos después de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, anunciase el pasado lunes conversaciones con Irán para poner fin al conflicto, lo que provocó un desplome en los precios del petróleo y el gas. Más concretamente, el barril de Brent pasó en unos minutos de valer 108,26 dólares a 100.

Así, según los cálculos del diario británico, alrededor de 6.200 contratos de futuros de petróleo Brent y West Texas Intermediate (WTI) cambiaron de manos en apenas un minuto, en el mínimo intervalo entre las 6:49 y las 6:50 horas del lunes. Minutos después, a las 7:04 de la mañana, el magnate neoyorquino publicó en su perfil de TruthSocial el anuncio. Algo muy similar ocurrió con los mercados de renta variable. Los analistas observaron un incremento inusual en las operaciones de futuros del S&P 500 tras las transacciones petroleras, especialmente sorprendentes debido a que la sesión anterior había transcurrido con tranquilidad.

Una práctica ilegal

Pese a que no existen evidencias concluyentes acerca de las compañías o particulares detrás de este comportamiento, se especula con posibles intercambios de información privilegiada. Esta práctica está perseguida y penada en EEUU. La Security Exchange Commission (SEC), el órgano que regula los mercados en EEUU, estipula que el insider trading "es ilegal cuando alguien opera con una 'información no pública' incumpliendo un deber de confidencialidad o de abstención. Las sanciones por la vía civil pueden ascender hasta tres veces el beneficio obtenido, y en lo penal, violaciones dolosas de la ley pueden conllevar hasta 5 millones de dólares en multas y 20 años de prisión.

Las autoridades se han defendido, rechazando de plano esta posibilidad. En declaraciones al 'FT', el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, ha negado que el Ejecutivo estadounidense permita que "ningún funcionario de la Administración se lucre ilegalmente aprovechándose de información privilegiada, y cualquier insinuación de que los funcionarios participan en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable". "El único objetivo del presidente Trump y de los funcionarios de su Administración es hacer lo mejor para el pueblo estadounidense", ha sentenciado el portavoz presidencial.

Sospechas de insiders con Maduro

Lo cierto es que no se trata del primer caso reciente en EEUU que levanta sospechas de insider trading. El pasado 9 de enero, un usuario de Polymarket, una plataforma de apuestas sobre futuros muy popular en EEUU, ganó más de 400.000 dólares al anticipar el ataque de Washington sobre Venezuela, tal y como reveló el 'Wall Street Journal'. Según destacó en su momento el diario, la operación se hizo con tanta precisión que "resultaría difícil" atribuirla al azar. La apuesta total del individuo, cuya identidad se desconoce, fue de 30.000 dólares, y fue realizada menos de cinco horas antes de la operación sobre Caracas.

El usuario, que se unió a Polymarket en diciembre de 2025, un mes antes de la apuesta, realizó cuatro predicciones: fuerzas estadounidenses en Venezuela antes del 31 de enero, la invocación de poderes de guerra antes de esa misma fecha, la invasión de Venezuela y la caída de Nicolás Maduro. A tenor de los acontecimientos, ganó con todas, embolsándose más de medio millón de dólares.

Además, tal y como ha informado EL PERIÓDICO, al menos ocho cuentas creadas el pasado fin de semana en Polymarket han apostado un total de casi 70.000 dólares a que se producirá un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, un movimiento que apunta a un posible uso de información privilegiada, informa The Guardian. Si se alcanza una tregua antes del 31 de marzo, esos usuarios podrían ganar casi 820.000 dólares.