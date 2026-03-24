La Seguridad Social confirma que un trabajador "puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria, sin penalización en la cuantía": recibe el total de la pensión sin aplica coeficientes reguladores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que permite el desarrollo normativo de la revalorización de las pensiones públicas de la Seguridad Social para el año 2026, que fue convalidada por el Congreso de los Diputados.

"Una medida que hoy, ante la incertidumbre que generan las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, nos sirve para poner en valor que, pase lo que pase, nuestros pensionistas van a mantener el poder adquisitivo", ha remarcado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La titular de Seguridad Social ha recordado que fue esta misma medida la que permitió, también en 2023, que no se vieran perjudicados por la crisis inflacionista tras la invasión de Putin en Ucrania.

"Por todo ello, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, y es que el Gobierno toma decisiones en conjunto que nos preparan más y mejor ante cualquier escenario", ha enfatizado Saiz. Con efectos retroactivos desde el 1 de enero, las pensiones contributivas y de clases pasivas suben este año un 2,7% y las pensiones mínimas, más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentan un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Minimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.

Pero, y qué pasa con aquellos que se jubilan antes de la edad correspondientes y los años obligatorios cotizados. Una queja de los futuros pensionistas es la solicitud de la jubilación anticipada sin la aplicación de coeficientes reductores, es decir, poder cobrar el 100 por cien de la jubilación pese a solicitarla antes de la edad obligatoria en España (en 2026, la edad de jubilación ordinaria en España es de 65 años si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses, o de 66 años y 10 meses si se ha cotizado menos tiempo. La edad legal aumenta gradualmente cada año hacia los 67 años en 2027). En este aspecto, respecto a la jubilación anticipada sin la aplicación de coeficientes reductores, la Seguridad Social recabará informes de diversos organismos, y una comisión de evaluación con representantes ministeriales y de los interlocutores sociales informará sobre el reconocimiento de los coeficientes. La aplicación de estos conllevará un incremento de la cotización a la Seguridad Social, conforme "al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema", según ha defendido Elma Saiz. Esta medida se refleja en el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Tal y como explican desde el despacho de abogados Sammos Legal, un trabajador con discapacidad del 65 por ciento "alcanza los requisitos de cotización, tiene la discapacidad reconocida ≥ 65 %, puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria mediante coeficientes reductores especiales, sin penalización en la cuantía". Por su parte, "un bombero con al menos 35 años de servicio efectivo puede jubilarse a los 59 años en lugar de 60 si su cuerpo lo permite, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado como bombero"

El Pleno del Congreso ha aprobado una moción en la que se reclama al Gobierno que adopte reformas legislativas para garantizar que las personas con más de 40 años cotizados puedan jubilarse sin coeficientes reductores. La iniciativa salió adelante con 180 votos a favor y 170 abstenciones, las del PP y VOX, mostrando una división clara pero suficiente para que prospere la petición. Por ejemplo, un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados. En el sistema actual, si un trabajador decide jubilarse a los 63 —dos años antes del mínimo permitido en jubilación voluntaria— puede perder entre un 13% y un 21% de su pensión. Con la reforma que defiende el Congreso, esta penalización desaparecería. Si la jubilación es involuntaria y se produce 4 años antes de la edad legal de jubilación, la penalización llega al 30% de la pensión.