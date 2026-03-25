Cita de alta tensión
El Gobierno reconsidera su postura y descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra
Este miércoles se reúne el consejo de administración de la tecnológica en medio de una fuerte tensión entre los principales accionistas
El Gobierno de España no pedirá dimisiones este miércoles en el consejo de administración de Indra pese a las fuertes tensiones vividas en las últimas semanas entre los principales accionistas de la compañía, según aseguran fuentes gubernamentales a este periódico. Así, por tanto, salvo sorpresa de última hora, el presidente Ángel Escribano y el consejero delegado de José Vicente de los Mozos seguirán al frente de la cotizada.
Las acciones de Indra llevan un retroceso del 28% desde sus últimos máximos históricos situados en 66,15 euros por acción alcanzados el pasado 4 de marzo. Sin embargo, las informaciones publicadas en prensa y el comunicado del máximo accionista de Indra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% de las acciones, en la que pedía, de forma velada la dimisión de Escribano para salvaguardar la operación de fusión con su empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por "conflicto de interés" le han costado hasta 1.300 millones de valoración en bolsa a la cotizada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
- Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
- La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”