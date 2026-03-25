Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

En Directo

Consejo de Indra, hoy en directo: última hora de la posible destitución de Escribano y reacciones

El Gobierno descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra en el consejo de este miércoles

El presidente de Indra, Ángel Escribano.

El presidente de Indra, Ángel Escribano. / INDRA

Pablo Gallén

Eduardo López Alonso

Madrid

Indra celebra este miércoles un segundo consejo de administración para cerrar los asuntos pendientes con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) y disolver la comisión ad hoc que se había creado para gestionar el "conflicto de interés en la operación". Este consejo de administración tendrá carácter extraordinario y se celebrará después de que la semana pasada Indra aprobara dar por finiquitado el análisis que se estaba realizando de la operación, después de que EM&E comunicara por carta su renuncia a seguir con la misma. En cualquier caso, el Gobierno descarta pedir la salida de Ángel Escribano al frente de Indra en el consejo de este miércoles.

Abrimos un directo narrado para contar la última hora y todas las claves de este consejo de administración de Indra:

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
  4. Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
  6. Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
  7. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  8. La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”

Irán abre la mano en Ormuz para los barcos "no hostiles" y dejar operar a la naviera china Osco

Irán abre la mano en Ormuz para los barcos "no hostiles" y dejar operar a la naviera china Osco

El empresario asturiano Pablo García-Vigón, elegido presidente de la red europea de polígonos industriales

El empresario asturiano Pablo García-Vigón, elegido presidente de la red europea de polígonos industriales

Francia y España se dan la mano en el estadio de La Roja: así fue la jornada deportiva entre alumnos de Nantes y Cudillero

Francia y España se dan la mano en el estadio de La Roja: así fue la jornada deportiva entre alumnos de Nantes y Cudillero

Avilés, capital nacional del Duatlón: más de 1.800 deportistas de darán cita en la ciudad

Avilés, capital nacional del Duatlón: más de 1.800 deportistas de darán cita en la ciudad

En imágenes: Participantes en la cross escolar del Marcelo Gago en homenaje a Dacal

En imágenes: Participantes en la cross escolar del Marcelo Gago en homenaje a Dacal

Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: . "Ahora solo estoy centrada en mí"

Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: . "Ahora solo estoy centrada en mí"

"Nuberu", eterno en la escena de San Martín del Rey Aurelio: el teatro municipal de El Entrego llevará el nombre del emblemático dúo

"Nuberu", eterno en la escena de San Martín del Rey Aurelio: el teatro municipal de El Entrego llevará el nombre del emblemático dúo

VÍDEO: Pola de Siero ya celebra los Güevos Pintos en las aulas, con un mercadillo solidario en el Peña Careses

Tracking Pixel Contents