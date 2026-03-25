Transportes lanza la mayor licitación de compra de trenes para Renfe por 1.700 milllones
La operación podría suponer la adquisición de hasta 40 trenes
Transportes lanza la mayor licitación de la historia de Renfe: quiere comprar hasta 40 trenes por un importe de 1.700 millones. Los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial.
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