Ecoener acelera su expansión en Guatemala con la adjudicación de 200 megavatios en la mayor subasta eléctrica del país

Guatemala se consolida como uno de los mercados de crecimiento con mejores resultados para Ecoener. La compañía presidida por Luis de Valdivia alcanzará en el país los 362 megavatios (MW) de potencia tras resultar adjudicataria de 200 MW en la mayor subasta eléctrica del país. Consigue dos contratos de suministro a largo plazo (PPAs, por sus siglas en inglés) con una duración de 15 años que permitirán desarrollar las plantas fotovoltaicas de Cocales, con 140 MWp, y La Hulera, de 60 MWp. Además de reforzar su liderazgo en el aprovechamiento solar, Ecoener marcará otro hito tecnológico: serán las primeras instalaciones de Guatemala que vayan acompañadas de sistemas de almacenamiento. De 20 MW de potencia en el caso de Cocales y 10 MW en La Hulera.

En el proceso participaron empresas de todo el mundo con un total de 51 ofertas que sumaron alrededor de 4.700 MW de capacidad. El Plan de Expansión de Generación del Gobierno de Guatemala tiene cm objetivo impulsar la independencia energética del país y cubrir el crecimiento esperado de la demanda.

"Esta adjudicación confirma la solidez del posicionamiento internacional de Ecoener y nuestra capacidad para competir con éxito en procesos altamente competitivos", destaca De Valdivia. "Además, supone un paso relevante en la incorporación de soluciones de almacenamiento que aportan mayor eficiencia operativa y valor a largo plazo a la compañía —añadió el presidente de Ecoener—, así como estabilidad al sistema eléctrico".

Noticias relacionadas

815 MW

Con este nuevo salto en su músculo eléctrico, Ecoener afianza su estrategia de expansión y su apuesta por "el desarrollo de proyectos en geografías con marcos regulatorios estables y de alta demanda de nueva capacidad de generación". Cerró 2025 con el mayor incremento de potencia operativa, 253 MW, hasta alcanzar ya los 680 MW. Con las instalaciones que ahora mismo tiene en construcción llegará a los 815 MW. El grupo se ha marcado como prioridades seguir ampliando la cartera de proyectos, reforzar los ingresos estables e impulsar la rentabilidad.