Cinco gráficas para explicar la desigualdad generacional en el mercado de la vivienda

Comprar una vivienda es cada vez más complicado, o al menos más que hace unos años. Los precios de las casas han crecido por encima de los salarios y los jóvenes cada vez son menos propietarios. En este contexto, la crisis posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2007 no hizo más que poner los cimientos y agudizar de la crítica situación actual.

Gráfico que muestra la evolución de la edad de emancipación de los jóvenes que abandonan el hogar paterno. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

La edad media de emancipación es el primero de los indicadores que afloran una brecha generacional. Aunque España siempre ha tenido las cifras más altas de la Unión Europea, esta ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años. El estallido de la burbuja inmobiliaria, que causó una fuerte caída en los precios, no la redujo, sino que, dada la difícil situación que vivió el empleo, esta creció más, situación que se ha visto ahora agravada con la fuerte subida de la vivienda a partir de la pandemia.

Gráfico que muestra los salarios anuales necesarios para comprar una casa. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Los salarios íntegros necesarios para comprar una vivienda se mantiene hoy en una de las cotas más altas de su historia, muy por encima de las cifras registradas en los años 80 y 90, cuando se requerían menos de cinco años. El pico alcanzado en la burbuja está aún lejos de las cotas actuales, en siete años y medio, lo que revela que el precio de la vivienda a nivel nacional no ha llegado a los puntos de sobrevaloración alcanzados entonces.

Este gráfico muestra el porcentaje de hogares propietarios de una vivienda en función de su edad.

El Banco de España en la Encuesta Financiera de las Familias revela una realidad, que la sociedad española es cada vez menos propietaria. Pero este fenómeno afecta principalmente a los más jóvenes: mientras a principios de los 2000 uno de cada dos menores de 30 años era dueño de su propia casa, ahora apenas uno de cada tres. Ocurre lo mismo en la franja entre los que están entre los 30 y los 44, en el que el porcentaje ha pasado de siete de cada diez a cinco.

Este gráfico muestra el porcentaje de sueldo destinado al pago de la hipoteca. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Una de las realidades menos conocidas es que los que compraban una casa en los años 80, 90 e, incluso, en los 2000 tenían más dificultades para llegar a final de mes que ahora. El porcentaje de sus ingresos que destinaban al pago de una hipoteca era muy superior y, en algunos años, llegó a superar el 50% y 70%. Tras el estallido de la burbuja en 2007 y 2008, el Banco Central Europeo endureció los criterios para otorgar préstamos y ahora rara vez se permite que un hipotecado destine más de un 30% o 35% de su sueldo al pago de la cuota.

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Gráfico que muestra la evolución de los salarios frente al precio de la vivienda. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Por último, como conclusión, uno de los causantes de que cada vez sea más inaccesible para los jóvenes comprar una vivienda es que los salarios han crecido por debajo que el precio de la vivienda. Sin ir más lejos, desde el 1995, la remuneración de los asalariados —estadística del INE que aglutina todos los costes de un empleado para una empresa— se ha duplicado, mientras el coste de comprar una casa prácticamente se ha triplicado.