SECTOR INMOBILIARIO
Consumo envía cartas a Blackstone y otros grandes caseros avisando que deben aceptar las prórrogas de sus contratos
El Gobierno aprobó un real decreto-ley para prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan hasta finales de 2027, pero no cuenta con la mayoría parlamentaria para convalidarlo en el Congreso de los Diputados
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes cartas a los principales caseros del país, entre los que figura Blackstone, CaixaBank o CBRE Investment Management, informándoles de que deben aceptar las prórrogas de dos años de sus contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027 que sean solicitadas por sus inquilinos al amparo del último real decreto-ley aprobado por el Gobierno.
El Ejecutivo aprobó el pasado 20 de marzo una prórroga forzosa de hasta dos ejercicios de los contratos de arrendamiento en vigor y con vencimientos hasta finales del año que viene. Esta norma debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados, donde no cuenta con las mayorías para salir adelante tras el anuncio de Junts de que votará en contra de la medida. A pesar de lo anterior, desde el ala de Sumar el Gobierno se está instando a todos los arrendatarios a solicitar la prórroga argumentando que sus efectos no se retrotraen una vez decaiga en la Cámara Baja.
En este sentido, la cartera liderada por Pablo Bustundy ha ido un paso más allá y se ha puesto en contacto con los principales fondos de inversión del país, un total de trece con alrededor de unas 100.000 viviendas bajo gestión, para recordar la obligación que tienen de cumplir con lo recogido en el decreto, aunque siempre que sea solicitado por el ocupante del inmueble. Entre los notificados estarían algunos de los vehículos de Blackstone (Testa Homes y Fidere, principalmente), CaixaBank o Nestar (propiedad de CBRE Investment Management).
Suscríbete para seguir leyendo
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa