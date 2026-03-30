Hipotecas
El euríbor registra su mayor repunte desde 2022 por la guerra en Irán y eleva la hipoteca media en 160 euros al año
El 59% de las hipotecas en España son variables o mixtas, un factor que hace que el incremento del euríbor, que ya se acerca al 3%, impacte directamente en el bolsillo de los hipotecados
El conflicto enfría la tregua hipotecaria. El brusco giro en el tablero geopolítico en Oriente Próximo ha truncado el abaratamiento de las hipotecas variables. El euríbor —el indicador hipotecario en Europa— ha pasado del 2,22% en las jornadas previas a la guerra, hasta cerrar el mes de marzo por encima del 2,53%, a falta de solo una sesión. El indicador, vigilado por el Banco Central Europeo (BCE), se encamina a cerrar el tercer mes del año en máximos desde octubre de 2022, cifras que el índice no ha registrado desde la crisis energética derivada por la guerra de Ucrania.
En concreto, para una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años, el repunte de este mes supondría un alza en la cuota anual de 160 euros si el índice cierra por encima del 2,56% a finales de este martes, según los cálculos de los analistas de HelpMyCash. En marzo del año pasado, la media fue del 2,53%. En cuanto al índice diario, el indicador se ha acercado con fuerza al 3% tras registrar el 2,93% este lunes. En términos reales, en España, el 59% de las hipotecas son variables o mixtas, según datos de Asufin.
El alza de las hipotecas también puede afectar a quienes aún no han contratado una. En concreto, la banca podría endurecer los intereses o acelerar las barreras de entrada para acceder a un préstamo en un entorno más restrictivo para las personas que quieran pedir una hipoteca. Desde Fráncfort, el BCE ya ha alertado que la contienda elevará la inflación. "La guerra en Oriente Próximo ha aumentado considerablemente la incertidumbre, lo que genera riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el crecimiento económico", ha explicado el BCE tras su última cita mensual.
Miquel Riera, analista de HelpMyCash ha advertido que las hipotecas podrían encarecerse más. "Este índice podría escalar hasta el 2,7% o incluso más de aquí a finales de año", ha explicado. Una hipoteca más cara también tiene réplicas en el crédito al consumo y la demanda inmobiliaria podría enfriarse como consecuencia de los precios.
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