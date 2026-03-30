Mantillas, tacones, pancartas y cruces: así se preparan los fans de Rosalía para los conciertos de Madrid

'Motomamis', 'Motopapis', 'Ángeles', 'Rosaliers' o, simplemente, seguidores de la 'reina del tra-trá', así se denominan a sí mismos los fans de Rosalía. Con un estilo vanguardista que mezcla raíces flamencas con pop, hip-hop, y otros ritmos experimentales, la artista de Barcelona no tardó en hacerse con un numeroso club de fieles, quienes abrazaron las prendas de cuero y los colores rojo y negro siguiendo la estética marcada por su gira 'Motomami World Tour' en 2022.

Ahora, con su cuarto álbum de estudio, 'Lux', Rosalía marca una evolución hacia lo sinfónico y espiritual, un giro que también ha podido notarse entre los 'outfits' y accesorios de sus seguidores: el blanco, el negro y la simbología religiosa parecen haberse apoderado del fandom, que, a pocos días del concierto de la artista en Madrid, ya ultiman los preparativos.

El vinilo de 'Lux', el último disco de Rosalía. / ARCHIVO

Marcos, de 34 años, lleva dos fines de semana sin despegarse de su máquina de coser. "Me he hecho un vestido. Sí, un vestido", afirma. De vinilo negro, con apliques de cruces de Calatrava bordadas a mano y una referencia clara a 'De aquí no sales', el outfit se completa con unos tacones y una mantilla intervenida con strass plateado. "Mis amigos me dicen que me van a confundir con el escenario", afirma divertido.

También Lucía, de 17 años, que ve en Rosalía un referente, lleva semanas bordando pulseras de hilo para regalar en la cola. "La idea es que la gente que no se conoce llegue al Movistar Arena y ya tenga algo en común", explica la adolescente. De colores blanco, negro y azul, las pulseras deletrean la palabra 'TUYA'. "Mi madre me dice que estoy obsesionada, pero es que yo con Rosalía aprendí a no tener vergüenza", cuenta Lucía que ya tiene preparadas más de 40 pulseras.

Una pequeña Rosalía de papel

"Normalmente no me suelo inspirar en los artistas, e intento separarlos de su música, pero con Rosalía es diferente", explica Daniel, de 19 años, sobre su conexión con la artista. Y añade: "Me inspira mucho para centrarme en las cosas que de verdad importan como mi familia, mis experiencias y no en lo material, que genera felicidad efímera".

Cruz de papel creada por Daniel (19) siguiendo la estética del disco 'LUX' de Rosalía / CEDIDA

Estudiante de diseño gráfico, es otro de los fans que ha decidido hacer suyos esa simpleza y los diferentes idiomas presentes en el álbum para dar vida a una cruz y a una pequeña Rosalía de papel. Fueron sus amigos de la residencia de estudiantes, también fans de la catalana, quienes empujaron a Daniel a usar su talento para diseñar e imprimir estos objetos de papel con la estética del nuevo álbum.

Figura de papel de la artista Rosalía creada por Daniel (19) / Cedida

Daniel, con la camiseta que ha diseñado para los conciertos de 'Lux'. / CEDIDA

Con perspectiva de hacerse varias fotos en el 'stand' de la gira, Daniel ha diseñado su propia camiseta. "Mi intención sería, una vez que acabe el concierto, abrir una página web para poder vender copias de los objetos, así como el diseño", confiesa ilusionado.

Jorge, de 16 años, ya ha cumplido este sueño, puesto que ya comercializa su libro recopilatorio de la artista. Tras trabajar en él cinco meses, el adolescente ha conseguido recopilar la era de 'Motomami' al completo y con todo lujo de detalles: "El proceso fue muy divertido, escaneando letras escritas a mano, noches enteras terminándolo. La verdad es que es muy gratificante ver lo mucho que le gusta a la gente".

Libro recopilatorio de la era 'Motomami' de Rosalía, realizado por Jorge (16) / Cedida

Tras más de ocho años siguiéndola, Jorge publica contenido sobre la catalana en una cuenta fan en Instagram donde suma más de 5.000 seguidores, a quienes ya ha avisado: "Estaré vendiéndolo en la cola los días 3 y 4 de abril en Madrid, y si alguien de fuera quiere hacerse con el suyo".

Páginas del libro maquetado por Jorge (16) / Cedida

Más que una pancarta

"Al principio escuchaba a Rosalía por encima, pero un día me puse 'El mal querer' con auriculares y lloré", así cuenta Carmen, de 52 años, cómo se introdujo en el 'fandom' de la cantante. Confiesa que fue su hija de 14 años quien "la metió en esto" y será con ella con quien acudirá al concierto. En un intento por agradecer a la artista esta unión, madre e hija llevan meses preparando una pancarta juntas. "Es un folio con un dibujo que hizo ella de las dos, yo con mi delantal de cocina y ella con su vinilo, y abajo pone: 'Gracias por unir a una madre y una hija'. Es lo más bonito que hemos hecho juntas".

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Carmen, Daniel, Marcos, Jorge y Lucía. Diferentes edades, motivos y proyectos, pero unidos en una cuenta atrás para ver cumplido su sueño: el de ver Rosalía interpretar en directo esas canciones que llevan meses en sus listas de reproducciones y que guardan con admiración en sus corazones.