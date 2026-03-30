Aeropuertos
¿Quién es Menzies Aviation? El gigante del 'handling' que está en medio de la huelga en aeropuertos en Semana Santa
La multinacional británica, especializada en asistencia en tierra a aeronaves, enfrenta tensiones laborales
Los aeropuertos españoles afrontan una Semana Santa especialmente complicada por la convocatoria de huelga que afecta a los servicios de 'handling' (asistencia en tierra) en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma, Eivissa, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.
La convocatoria responde al "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según los sindicatos, quienes señalan que la empresa interpreta de manera unilateral los artículos del convenio, lo que "en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo".
Uno de los frentes abiertos del sindicato estalla en Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services, proveedoras de servicios de tierra para aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian o Wizz Air.
¿Quién es Menzies?
Menzies Aviation es una empresa multinacional británica especializada en handling aeroportuario —es decir, en la asistencia en tierra a aeronaves, pasajeros y carga—. Opera en más de 65 países y gestiona servicios como facturación, embarque, carga y descarga de equipajes, y asistencia a aeronaves en pista.
La compañía es una de las grandes del sector. Fue fundada en 1833, ochenta y seis años antes del primer vuelo transatlántico sin escalas, por un escocés llamado John Menzies. Sin embargo, su razón social de entonces dista mucho de la actual: nació como una librería en Edimburgo, aunque pronto expandió el negocio con quioscos en estaciones de tren y distribución de prensa por todo el Reino Unido.
Su transición al sector de la aviación se empezó a cuajar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la empresa inició una tímida incursión en la aviación con la apertura de su primer quiosco en el aeropuerto de Edimburgo Turnhouse (1948).
Fue en 1987 cuando llegó un punto de inflexión. Con la compra de Scan International Group y Cargosave, Menzies entró de lleno en el transporte de carga y en el handling aeroportuario en Heathrow. La expansión internacional se aceleró en la década de 2000 a base de adquisiciones y contratos internacionales, especializándose en tres áreas: asistencia a pasajeros, manipulación de carga y repostaje de aeronaves.
En 2018 la compañía transiciona completamente al sector de la aviación
Hasta hace siete años, Menzies seguía manteniendo su negocio de distribución de prensa. Sin embargo, en 2018, la compañía decidió apostar completamente por un negocio “puro” de aviación. Tal y como explicó el diario de información económica inglés Proactive, ese mismo año, Menzies cerró con beneficios al alza tras vender su división de distribución a la firma de capital privado Endless LLP por 74,5 millones de libras (£), que en tipo de cambio actual sería el equivalente a 86,4 millones de euros.
Finalmente, en 2022, la empresa kuwaití Agility adquirió Menzies y la fusionó con National Aviation Services, creando el mayor proveedor mundial de servicios aeroportuarios por número de países, aeropuertos y rotaciones de aeronaves. En 2024, la compañía capitaneada por Philipp Joeinig facturó 2,6 mil millones de dólares, alcanzando un beneficio neto de 382 millones de dólares y empleó a 50.000 personas.
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