Ya es oficial, la UE permitirá recibir dinero a las personas que reciclen su ropa usada
Una iniciativa que se probará durante este año
Ganar dinero por reciclar la ropa usada. Pues sí, ese es el proyecto que encabeza la UE y que se probará durante este año.
La idea es colocar una serie de contenedores de ropa inteligentes que analicen las prendas entregadas y decidan si son válidas para vender de segunda mano o solo valen para aprovechar su materia prima. En función de eso, así como otras características, pagarán más o menos al donante.
Esta idea se suma a las iniciativas de recogida de ropa que ya encabezan Cáritas y Humana, que cuentan con contenedores de ropa en distintos puntos del país; o incluso otras tiendas de ropa más conocidas que también cuentan con puntos de reciclaje.
En este caso se va un paso más allá, porque se pagará una cantidad por las prendas entregadas. El proyecto se llama TexMat y cuenta con la financiación del programa Horizon Europe. Tiene un presupuesto de 6,25 millones de euros y está liderado por el VTT Technical Research Centro of Filand, con catorce socios de siete países europeos.
A Coruña
España participa a través de la Universidad de A Coruña y este mismo año se colocarán los primeros dos contenedores piloto. Uno estará en un entorno urbano y otro en una zona con menos población.
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