Adquisición
Baleària logra el visto bueno de Competencia para comprar la naviera Armas Transmediterránea
La CNMC da su visto bueno a los bloques de Canarias y el Estrecho y en breve se pronunciará sobre el de Alborán
Jordi Cuenca
Baleària está a un plis plas de lograr vía libre a una de las operaciones más importantes de su trayectoria: la compra de Armas Trasmediterránea que le aportará el tráfico con Canarias y el Estrecho desde la península. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno al grueso de la operación formalizada el pasado mes de agosto, según publica hoy el diario económico 'Expansión' y ha podido confirmar Levante-EMV en otras fuentes.
Después de que en enero la CNMC decidiera analizar en profundidad dicha operación, la empresa con sede en Dénia ha estado aportando documentación y la respuesta que ha obtenido ha sido favorable. El pasado viernes, Competencia comunicó que, de los tres bloques en que se divide la operación, dos tienen luz verde: el del paso del Estrecho y el de Canarias. En el primer caso, ya es definitiva, mientras que en el del segundp puede ser elevado por el Ministerio de Economía al Consejo de Ministros en un plazo máximo de quince días.
Baleària compitió por Armas contra el naviero valenciano Vicente Boluda. La operación, con un importe de 260 millones de euros, incluyó todas las conexiones interinsulares de las Canarias y las líneas desde Cádiz al archipiélago que operaba Armas tras quedarse con Trasmediterránea. Además, se adjudicó las líneas marítimas de Alborán, que comprenden conexiones entre Almería, por un lado, y Melilla, Argelia y Marruecos, por el otro. Por último, se hacía cargo de un buque con su correspondiente personal en la ruta desde Algeciras a Ceuta y Tánger. No obstante, la mayor parte de este negocio en el estrecho de Gibraltar se lo quedó el grupo naviero danés DFDS.
Las rutas de Alborán componen el bloque sobre el que aún no ha dictaminado Competencia, aunque las fuentes consultadas aseguran que la decisión favorable podría llegar en los próximos días. Si todo sigue el curso previsto, la operación se cerrará definitivamente a lo largo de abril.
Con la misma, Baleària se hará con la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas así como 1.500 empleados. Los citados 260 millones de coste de la operación incluyen la parte de DFDS. De ahí que el pasado agosto se situara el importe para la firma valenciana en 206 millones. Según 'Expansión', los citados 260 millones se duplicarían con la ejecución de una opción de compra de la flota.
Poderío
Con esta adquisición, Baleària aumenta de forma considerable su operativa: las rutas desde Barcelona, València y Dénia con las Baleares, las conexiones internas en este archipiélago, las que salen de la capital catalana hacia Argel y desde la valenciana a Orán y Mostaganem, ambas en Argelia, las ya citadas con Fred Olsen y las que opera en el mar de Alborán que unen Almería con Nador y Motril , y Tarifa y Algeciras con Tánger. Todo ello sin olvidar que está presente en América con las rutas desde Ford Lauderdale, en Florida, con las islas Bahamas y que tiene en previsión conectar la República Dominicana con Puerto Rico.
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