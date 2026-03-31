Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Sube un 0,43%

Las bolsas repuntan y el petróleo se desinfla ante un posible fin al conflicto en Oriente Próximo, con el Ibex 35 al alza

El optimismo en los mercados europeos, impulsado por la posible desescalada en Irán, ha llevado a la Bolsa de Madrid a superar los 17.000 puntos

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España).

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Madrid

La posible desescalada en Irán impulsa a las bolsas y enfría la senda del petróleo. Los parqués en el Viejo Continente han apuntado al alza este martes tras un informe de The Wall Street Journal afirmaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría valorando poner fin a la guerra en las próximas semanas, citando a asesores de la Casa Blanca. El informe asegura que el mandatario estaría dispuesto a terminar la campaña militar, incluso si permanece bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha dado fuelle a subidas en el selectivo madrileño.

La Bolsa de Madrid avanza un 0,56% en el primer tramo de la sesión hasta volver a marcar los 17.000 puntos al calor del alivio en los mercados este martes. El barril de Brent, la referencia de Europa, retrocede un 0,34% hasta los 107 dólares tras estar a centímetros de alcanzar un nuevo máximo en la sesión de este lunes. Este lunes, el West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, cerró por encima de los 106 dólares, máximos desde 2022, y ahora cotiza por debajo de los 103 dólares por barril.

El resto de las plazas bursátiles también han empezado en terreno positivo. El parqué de Londres sube un 0,14%, mientras que Fráncfort registra una revalorización del 0,13%, salvo Milán y París, que retroceden a primera hora.

Repsol gira a la baja y la banca sube

El renovado optimismo en los mercados ha arrastrado a la baja a los títulos de Repsol, la compañía más beneficiada de la contienda dentro del Ibex 35. Repsol se deja un 0,64% en el primer tramo de la sesión, por detrás de Bankinter, que baja un 0,82%. En lado opuesto, los valores más beneficiados son el Banco Santander (+1,28%), Telefónica (+0,90%), Enagás (+0,85%) e Iberdrola (+0,78%).

Noticias relacionadas

En Asia, los mercados volvieron a vivir otro lunes negro. El Nikkei, el índice de referencia de Japón, volvió a retroceder un 1,7% y está al alcance de alcanzar un mercado bajista, mientras que el Kospi surcoreano cedió un 4,26%.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
  3. Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
  4. Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
  5. Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
  6. Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
  7. Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
  8. Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo

DIRECTO | Robles comparece para informa sobre las decisiones de seguridad relacionadas con la guerra de Irán

DIRECTO | Robles comparece para informa sobre las decisiones de seguridad relacionadas con la guerra de Irán

Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días

Colombatto, claro con su futuro: “Quiero quedarme en Oviedo pase lo que pase”

Colombatto, claro con su futuro: “Quiero quedarme en Oviedo pase lo que pase”

Investigan a un kamikaze de 54 años por circular en sentido contrario tres kilómetros en la autovía Oviedo-La Espina

Investigan a un kamikaze de 54 años por circular en sentido contrario tres kilómetros en la autovía Oviedo-La Espina

Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el juego de mesa y dos sillas de de terraza más barato: plegable y en un color blanco luminoso

Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el juego de mesa y dos sillas de de terraza más barato: plegable y en un color blanco luminoso
Tracking Pixel Contents