Nazca sufre la crisis de iliquidez del capital riesgo y prepara nuevos fondos para traspasar su participación en Filmin y Zunibal

Patada para adelante. Nazca se suma a la larga lista de perjudicados por la crisis de iliquidez que vive el capital riesgo y prepara el lanzamiento de dos fondos de continuación para dos de las participadas de su cuarto fondo —levantado en 2016— tras fracasar su venta, uno para la plataforma española de 'streaming' española Filmin y otro para la compañía de soluciones tecnológicas para pesca Zunibal.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Nazca ha registrado dos nuevos vehículos, Nazca Oportunidades Audivisual FCRE y Nazca Bluetech FCRE. El primero aspira a levantar 45 millones de euros, pero la gestora plantea hacer el primer cierre cuando se obtengan 35 millones, que será el que adquiera Filmin; mientras el segundo espera alcanzar un 'fundraising' total de 58 millones, pero podrá declarar el vehículo completo cuando llegue a 55,13 millones, precio fijado por Zunibal para el traspaso de un fondo a otro. Fuentes oficiales de la gestora descartaron hacer comentarios a la información.

Ambas participadas forman parte del cuarto fondo de Nazca, que levantó en 2016 con un total de 275 millones de euros en compromisos. Con este vehículo adquirió en 2020 el 60% de Filmin — de la mano de Seaya, que tomó un 24%— a una valoración de unos 24 millones de euros. Un año más tarde, en 2021, la gestora adquirió el 80% de Zunibal. Aunque el precio pagado no trascendió, la valoración rondó los 40-45 millones.

Los importes a levantar arrojan plusvalías potenciales, pero aún no materializadas. La valoración de Filmin rondaría los 58 millones, teniendo el importe que el nuevo fondo destinará únicamente 35 millones a su inversión (valoración si solo adquiere el 60%), importes que supondrían una revalorización cerca a dos veces el capital invertido de forma inicial por Nazca en seis ejercicios. En el caso de Zunibal, su valor actual ronda los 69 millones, teniendo en cuenta que la gestora pagará a su anterior vehículo 55 millones por la participación en la compañía, destapando una revalorización del entorno del 50% en cinco años.

Nazca, otra gestora 'atrapada'

Aunque los vehículos de continuación que prepara Nazca son una salida a corto plazo, estos se producen después de haber intentado vender las participadas y no alcanzar las valoraciones exigidas. A principios de 2025, según informó entonces Expansión, la gestora inició un proceso de venta de Filmin de la mano de Arcano a una valoración de 40 o 50 millones, pero ningún rival de la industria ni fondo de capital privado alcanzó las pretensiones del vendedor, por lo que el proceso cerró.

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El caso de Nazca no es el primero y único, ya que el sector del 'private equity' arrastra una especie de crisis de iliquidez, resumida en que los fondos que compraron empresas y lograron hacerlas crecer, ahora no consiguen 'dar el pase' o revenderlas a otro vehículo que pague el precio deseado. No es que las gestoras de capital riesgo se hayan quedado sin blanca para invertir, sino que algunas están teniendo problemas para desinvertir, su principal cuello de botella. El motivo principal de esta falta de acuerdo es el precio, pero se suman otras casuísticas como la dificultad de sacar empresas a bolsa, una fórmula tradicionalmente de hacer 'exit'.