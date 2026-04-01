Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro del coche en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

Buenas noticias para aquellos que tengan coche y es que Hacienda permitirá deducir el seguro del coche en la declaración de la Renta cuya campaña se inicia el próximo 8 de abril. Eso sí, solo se lo permitirá a aquellas personas que cumplan con los requisitos.

Y es que Hacienda permite incluir algunos seguros en el IRPF, aunque siempre hay una serie de condicionantes. En el caso del seguro del coche, el declarante tiene que ser autónomo y su vehículo tiene que estar afectado y justificado en la actividad económica realizada.

Un hombre mira unos documentos. / Freepik

Eso sí, es necesario que el vehículo esté registrado íntegramente como herramienta de trabajo autónomo.

Seguro que, como autónomo, tienes a un gestor que entre otros trámites, también te realiza la declaración de la Renta, así que puedes consultar con él las posibilidades que tienes de incluir el seguro del coche y afinar así el resultado del IRPF.

Por otro lado, también podremos deducir el seguro del hogar. Se trata de una deducción vinculada a la inversión en vivienda habitual. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a ella, ya que la vivienda tiene que haber sido adquirida antes de enero de 2013.

Asimismo, el seguro tiene que estar vinculado a una hipoteca activa y tiene que haber sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo hipotecario.

Desgravación

Eso sí, no podemos desgravar el total de lo que hemos pagado por el seguro de hogar, ya que solo se puede desgravar la parte del seguro asociada a la hipoteca. Con lo que las coberturas adicionales no se pueden incluir.