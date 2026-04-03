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Campaña de la Renta 2025: la desconocida deducción en la declaración del IRPF que te permite recibir hasta un 80 por ciento de la aportación

El plazo comienza el próximo 8 de abril

Campaña de la Renta 2025: la desconocida deducción en la declaración del IRPF que te permite recibir hasta un 45 por ciento de la aportación

Campaña de la Renta 2025: la desconocida deducción en la declaración del IRPF que te permite recibir hasta un 45 por ciento de la aportación / .

Benito Domínguez

Ya no queda nada para el inicio de la campaña de la Renta 2025, el plazo comienza el próximo 8 de abril y hay una deducción bastante desconocida y que casi nadie usa en la declaración de la Renta pero que te permite reibir hasta un 80 por ciento de la aportación.

Se trata de la deducción por donaciones a ONGs y entidades sin ánimo de lucro, que permite deducir el 80 por ciento de los primeros 250 euros y entre el 40 y 45 por ciento, del resto.

Una persona analiza unos papeles.

Una persona analiza unos papeles. / Freepik

Sin duda es algo a tener muy en cuenta cuando vayamos a presentar nuestra declaración de la Renta, sobre todo en un país tan solidario como es España, ya que hay muchos ciudadanos que hacen aportaciones a distintas entidades y desconocen que pueden desgravar ese dinero, recuperando una gran parte de lo entregado.

No es la única deducción desconocida a la que podemos optar, también es posible desgravar otros seguros como el de hogar, el coche o el de salud. Eso sí, en estos casos no son deducciones para todas las personas, sino que hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a ellas.

Lo mejor para no equivocarnos y exprimir al máximo la declaración de la Renta es contar con un gestor que nos asesore y ayude con el IRPF.

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Borrador

Otra cuestión a tener en cuenta es que no debemos aceptar el borrador de primeras, lo mejor es revisarlo y ver si podemos optar a alguna deducción más.

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