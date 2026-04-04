Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro de accidentes en la declaración a aquellos que cumplan los requisitos / .

Ya no queda nada para la campaña de la declaración de la Renta 2025, que se podrá presentar a partir del 8 de abril, y pocos sabe que Hacienda permitirá deducir el seguro de accidentes en el IRPF a aquellos que cumplan los requisitos.

Y es que pocas personas saben que hay algunos seguros que se pueden desgravar en la declaración de la Renta. Eso sí, no todas las personas están autorizadas para hacerlo, como es el caso del seguro de accidentes. En este caso, es solo para personas autónomas, así que los que estén contratados por cuenta ajena no pueden hacerlo.

Este seguro de accidentes se puede deducir en la declaración de la Renta si cubre el riesgo del autónomo o sus empleados.

Otro seguro que también pueden desgravar los autónomos es el seguro de vida y accidente. Y no es la única condición, porque en este seguro de vida y accidente solo se podrán deducir las primas destinadas a cubrir accidentes o vida relacionados con la propia actividad profesional.

Una mujer observa unos papeles. / Freepik

Pero bueno, si no es tu caso, apunta otro seguro que igual sí que puedes deducir, el seguro del hogar. Se trata de una deducción vinculada a la inversión en vivienda habitual. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a ella, ya que la vivienda tiene que haber sido adquirida antes de enero de 2013.

Asimismo, el seguro tiene que estar vinculado a una hipoteca activa y tiene que haber sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo hipotecario.

Eso sí, no podemos desgravar el total de lo que hemos pagado por el seguro de hogar, ya que solo se puede desgravar la parte del seguro asociada a la hipoteca. Con lo que las coberturas adicionales no se pueden incluir.

Otro seguro que se puede deducir es el del coche, pero aquí el declarante tiene que ser autónomo y su vehículo tiene que estar afectado y justificado en la actividad económica realizada.

Eso sí, es necesario que el vehículo esté registrado íntegramente como herramienta de trabajo autónomo.

Gestor

Seguro que, como autónomo, tienes a un gestor que entre otros trámites, también te realiza la declaración de la Renta, así que puedes consultar con él las posibilidades que tienes de incluir el seguro del coche y afinar así el resultado del IRPF.