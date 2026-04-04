Energía
España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a la UE un nuevo impuesto sobre los beneficios de las energéticas
El objetivo es reducir el impacto que está causando la subida el petróleo como consecuencia de la guerra de Irán
EP
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo.
"Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado.
Los responsables de Economía de estos cinco países buscan mitigar el impacto económico del encarecimiento de los precios del petróleo. Además, insisten en que su objetivo es que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente en "los consumidores y frenar la inflación, sin sobrecargar los presupuestos públicos".
"En la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo de 2026, defendimos y apoyamos medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Un instrumento similar ya se introdujo en 2022 mediante una contribución solidaria temporal establecida por el Reglamento (UE) 2022/1854, de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para abordar los altos precios de la energía", expone la carta firmada por los mandatarios de Economía de Alemania, Italia, Austria, Portugal y España, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti, Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento y Carlos Cuerpo.
Mensaje de unidad política
Ante el actual contexto de volatilidad del mercado y las restricciones fiscales, los cinco ministros manifiestan que la Comisión Europea "debería desarrollar con rapidez un instrumento de contribución similar a escala de la UE, con una sólida base jurídica (y sin perjuicio de todos los demás esfuerzos y medidas adoptados por los Estados miembros para abordar los altos precios de la energía)".
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los ministros subrayan la necesidad de enviar un mensaje de unidad política frente a las consecuencias de la guerra. De hecho, señalan que una solución europea de este tipo serviría de señal para los ciudadanos de "nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando unidad y capacidad de actuación" dentro de la Unión Europea.
Por último, en la carta indican que desde la Comisión Europea abordarán esta medida con la mayor celeridad posible.
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado