Ignacio Zunzunegui (Revolut): "Hemos tomado la decisión de ir con pies de plomo en el crédito"

Ignacio Zunzunegui (Madrid, 1989) es el jefe de crecimiento de Revolut para el sur de Europa y Latinoamérica, y mientras que el nuevo CEO en España, Santiago Pérez Olano, tome tierra, la cara visible de Revolut en España. Zunzunegui charla con EL PERIÓDICO sobre los resultados récord de 2025, con un beneficio de 1.500 millones, la relación de Revolut con la banca tradicional, la posibilidad de ofrecer hipotecas y lo que se puede aprender de competidores como Trade Republic y N26

P: ¿Qué balance hacen de los resultados de 2025?

R: La principal conclusión que sacamos es que la banca se puede hacer de otra manera. No todo tiene que girar en torno al crédito: normalmente, el 70% de los ingresos de un banco vienen de los créditos, pero para nosotros es solo el 22%. Hemos demostrado que se puede tener un modelo mucho más eficiente en capital y a la vez rentable.

¿Continúan sintiéndose cómodos en la categoría de neobanco?

Según cómo lo vea cada uno. Si implica una manera diferente de hacer banca, entonces sí. Estamos reinventando lo que hace la banca, con más eficiencia, mejor experiencia y una escalabilidad infinitamente más rápida. Pero no somos un banco pequeño. Tenemos seis millones de clientes en España y esperamos llegar a los 10 millones en 2028, lo que nos pondría de tú a tú con un BBVA o un Santander en este sentido. Y los resultados nos avalan: 6.000 millones de dólares [unos 5.300 millones de euros] en ingresos totales es un aumento del 46% desde el año pasado, un beneficio bruto de 2.300 millones de dólares [unos 2.000 millones de euros]... Son magnitudes muy parecidas a las de los grandes bancos.

¿Qué tipo de relación tienen con la banca tradicional?

Nosotros vemos la coexistencia como una carrera, y el BBVA o el Santander nos llevan 100 años de ventaja. Pero creo que es un poco cortoplacista mirar solo la diferencia, hay que mirar la velocidad. A nivel mundial, hemos crecido el 30% en clientes, en España, el 45%. En cuanto a depósitos, estos han ido creciendo a un ritmo del 75% año a año, y somos el mercado en España con más depósitos en la cuenta remunerada, con 3.000 millones de euros. Aún nos quedan muchos pasos que dar... Pero la cuestión no es si llegará, la cuestión es cuándo.

¿Y con sus competidores, como Trade Republic o N26?

En este concepto de carrera, todo lo que hagamos en esta nueva categoría conlleva ampliarla y dar a conocer este nivel de productos. Cuando Trade Republic gana un cliente, no lo vemos como algo negativo. Al revés, vemos que estamos cambiando de verdad el paradigma. Si sumamos a todos los players, hablamos del 30% o el 40% de penetración en el mercado. De Trade Republic podríamos aprender, por ejemplo, el funcionamiento de su plataforma de inversión, porque comenzaron con ella y están muy bien posicionados en esa pata.

Ignacio Zunzunegui / Javier Valeiro

¿Qué cambio notaron tras recibir el IBAN español en 2023?

Uno muy grande, sobre todo en confianza. Esta se construye a través de tres patas: la regulación, porque al cliente le da mucha tranquilidad saber que te supervisa el Banco de España; lo que dice la gente de ti, porque, si tu hermano, tu cuñado o tu amigo te recomienda Revolut, es mucho más probable que te fíes, y, por último, la construcción de marca. Con estas tres variables, hoy vemos que España crece más rápido que en 2025 e infinitamente más que en 2024. Esas capas de confianza hacen que la máquina funcione mucho más rápido.

¿Cuál es la importancia de España para Revolut, empezando por las nuevas oficinas en Madrid y Barcelona?

Hasta el momento, España es el mercado que mejor adopción de producto ha tenido en todo el universo Revolut. La gente nos utiliza en su día a día y es el segundo mercado con más volumen de depósitos de clientes a nivel mundial, después del Reino Unido, que tiene más del doble de clientes. A nivel de empleados, ya contamos con 1.600 en España, con dos oficinas. Cabe citar, especialmente, que en Barcelona está nuestro hub tecnológico, y esto demuestra el rol tan importante que España está jugando en el crecimiento y en la innovación de producto.

La banca tradicional nos lleva 100 años de ventaja. No hay que mirar solo la diferencia, hay que mirar la velocidad

¿Por qué confía tanto en Revolut el cliente español?

Si mira la impresión de los clientes sobre varios sectores, la banca siempre está entre los tres últimos. En 2008, el sector sufrió una crisis que sigue teniendo impacto, pero también juega un papel importante el modelo de negocio. Cuando empieza la relación con un banco, parece que todo es muy bonito, rosita, y luego, a medida que lo vas conociendo, es como una relación tóxica que te está costando más dinero del que pensabas. Y ahí es donde creo que nosotros entramos como una bocanada de aire fresco.

¿Qué horizonte se fijan a la hora de ofrecer hipotecas?

Hasta que no tengamos los resultados de las pruebas en Lituania, Irlanda y Francia, no podemos decir nada. Es un producto muy complejo, con una regulación totalmente diferente. Por eso hemos tomado la decisión estratégica de ir con pies de plomo. Es muy fácil acelerar crédito, pero también es muy fácil equivocarse y tener unos gastos de morosidad enormes. Esto va a llegar, pero cuando nosotros veamos que tiene sentido.

Los patrocinios deportivos son muy importantes para Revolut. ¿Qué se puede contar de la pugna con CaixaBank por patrocinar al Barça?

Tuvimos conversaciones al principio, pero no han avanzado. Los patrocinios deportivos son para nosotros una forma de construir la marca con una plataforma que resuena con el cliente final. En el caso del Como [el conjunto italiano entrenado por el exazulgrana Cesc Fàbregas], es un equipo que viene de abajo con un concepto muy diferente y ahora están cuartos en la liga. En Fórmula 1, vemos a Audi como el player nuevo que viene a reinventar. Esa es la visión que tenemos, patrocinios que congenien con nuestra marca.

¿Qué productos les quedan aún en el tintero para España?

España es, de lejos, el mercado más completo a nivel de propuesta. Uno de los mayores cambios fue conseguir Bizum, que era un elemento clave para crecer a nivel local. Tenemos también un plan más prémium, el Ultra, que ha sido un bombazo, cosa que no me esperaba. Y si quisiéramos completar la solución financiera, diría que las hipotecas.