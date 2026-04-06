Hacienda confirma la inesperada devolución a propietarios de coches eléctricos: 4.000 euros mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han destacado este lunes la subida de impuestos para las rentas de ahorro elevadas y la deducción del salario mínimo interprofesional entre las novedades de la Campaña de la Renta 2025, que arranca este miércoles. Además, han advertido de que la Agencia Tributaria (AEAT) dispone este año de información detallada sobre "criptomonedas, ventas de segunda mano en plataformas digitales y alquileres turísticos".

A apenas 48 horas de que se abra el plazo para presentar las declaraciones por Internet, el colectivo ha publicado un decálogo de claves para "evitar errores" y "aprovechar al máximo las deducciones".

La campaña, que permite el acceso a los datos fiscales desde el pasado 18 de marzo, abrirá oficialmente el plazo para presentar declaraciones por internet este miércoles, 8 de abril, y se extenderá hasta el 30 de junio. Gestha ha calificado de "vaivén para la seguridad jurídica" la situación de las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética. Tras el rechazo parlamentario del decreto de prórroga, finalmente se han retrotraído las tres deducciones estatales (del 20%, 40% y 60%) al periodo de 2025. El colectivo lamenta que muchos contribuyentes "no han realizado las inversiones" al no poder prever su aplicación.

Por el contrario, se prorroga con celeridad la deducción del 15 por ciento por la compra de vehículos eléctricos "enchufables" (sobre un máximo de 20.000 euros) y la instalación de puntos de recarga (máximo 4.000 euros). Tal y como explican desde Hacienda, "La base máxima de esta deducción es de 4.000 euros y está constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a quienes realicen la instalación. No formarán parte de la base de la deducción las cantidades subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas. En ningún caso, darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal. A estos efectos, se considerarán como cantidades satisfechas para la instalación de los sistemas de recarga las necesarias para llevarla a cabo, tales como, la inversión en equipos y materiales, gastos de instalación de los mismos y las obras necesarias para su desarrollo".

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Tal y como señalan desde Iberdrola, " hay que conservar las facturas de todos los trabajos realizados por un instalador autorizado y con equipos homologados, además de los justificantes de pago mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas o en entidades de crédito. La Agencia Tributaria es muy clara en su texto y no se podrán deducir cantidades que se hayan pagado con dinero en efectivo".