Mascotas antes que wifi o piscina: el filtro 'se admiten animales' es el tercero más usado por los usuarios de Booking.com

Las búsquedas de alojamientos que admiten mascotas a través de la plataforma Booking.com, una de las más populares del mercado, con 31 millones de anuncios en 2025, superaron los 7,5 millones en todo el mundo. Y el filtro que permite seleccionar hospedajes que en los que se acepten animales se situó como el tercero más popular de la compañía, por encima incluso de opciones hasta ahora muy extendidas como el wifi gratuito o la disponibilidad de piscina o spa. "Los perros tienen cada vez un rol más importante en la vida de los viajeros, y eso se está trasladando con mucha fuerza en la planificación de sus vacaciones", explica Pilar Crespo, responsable de Booking para España y Portugal. La directiva indica que la compañía está animando, en los últimos tiempos, "a los titulares de los alojamientos que aceptan mascotas a que lo incluyan en sus perfiles para que los viajeros puedan encontrar la información de forma fácil e intuitiva". En estos momentos, Booking.com ya dispone de 1,4 millones de casas vacacionales a los que se puede ir con perros o gatos. En Airbnb, cerca del 15% de los alojamientos disponibles en España son 'pet friendly', "lo que facilita más que nunca encontrar opciones adaptadas a quienes viajan con animales", según datos internos facilitados por la compañía.

El negocio de los animales de compañía, que en España ya mueve más de 5.700 millones de euros anuales, ha encontrado en los viajes y el turismo uno de los nichos de mayor crecimiento. Algunas plataformas, como el ya citado Booking.com o Airbnb, han registrado crecimientos de doble dígito en la cifra de alojamientos que admiten mascotas, con incrementos de hasta el 50%, según detallaba un reciente estudio de la escuela de negocios EAE, perteneciente al Grupo Planeta. Y es que, igual que los hogares han aumentado los presupuestos domésticos destinados a la alimentación, el cuidado y los gastos veterinarios de perros y gatos, también a la hora de las vacaciones se constata un cambio profundo en las prioridades de los viajeros que son propietarios de mascotas, hasta el punto de que el bienestar de los animales juega un papel fundamental en la elección de destino.

El 35% de los dueños de mascotas afirman que se la llevan siempre de vacaciones, mientras que otro 25,8% aseguran lo hace con frecuencia. "Esto significa que más del 60% de los tutores considera a sus animales como parte esencial de sus planes de viaje", constata Agustina Salazar, responsable de Asuntos Corporativos de Mars Iberia, la empresa fabricantes de marcas como Whiskas y Pedigree. Por grupos de edad, los adultos entre 45 y 65 años son los que más suelen trasladarse a sus lugares vacacionales con sus mascotas, con porcentajes cercanos al 37%.

Los problemas del traslado

Viajar con el perro no es solo una cuestión logística (y económica), sino también emocional, hasta el punto de que el 20% de los españoles reconoce sentir ansiedad al separarse de su perro, bien porque les inquieta que el animal sienta que ha sido abandonado y lo pase mal (42%), bien porque temen que sufra estrés si lo dejan en una residencia o refugio (30%). Además, el 30% de los usuarios de Booking.com afirma que viajaría más a menudo si pudiera llevar a su perro consigo, especialmente a destinos de larga distancia, según una encuesta elaborada por la plataforma.

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El principal problema, sin embargo, no es el alojamiento de destino sino el traslado hasta allí, sobre todo porque, según critican los usuarios, el transporte no está preparado para ello. En España, cerca del 80% de los propietarios de perros piden que sus mascotas puedan viajar en la cabina del avión, independientemente de su tamaño, y ocho de cada 10 estarían dispuestos a pagar un billete completo para que su mascota pueda viajar cómodamente.