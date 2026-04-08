El FMI alerta de que el frenazo económico por la guerra es mayor que el de una crisis financiera

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado una advertencia contundente sobre la economía mundial. El organismo ha alertado este miércoles que la escalada bélica estadounidense-israelí sobre Irán tendrá un golpe más severo y persistente que la de las crisis financieras o los desastres naturales. La entidad que preside Kristalina Georgieva anticipa revisar a la baja las previsiones de crecimiento de la economía mundial el próximo lunes.

"Más allá de su devastador costo humano, las guerras se cobran una alta factura económica con efectos prolongados y obligan a tomar difíciles decisiones macroeconómicas, especialmente en los países en los que se libran los combates. Aun en ausencia de conflictos activos, el incremento del gasto en defensa puede aumentar las vulnerabilidades económicas a medio plazo. Cuando termina la guerra, los gobiernos se enfrentan a la urgente tarea de asegurar una paz duradera y una recuperación sostenida", detalla el FMI en su informe.

Más gasto en defensa y más guerra

Varios gráficos elaborados por la institución ilustran esta tesis. El porcentaje de países que dedican más de un 2% del Producto Interior Bruto (PIB) ha repuntado en los últimos años, tras alcanzar mínimos de un 28%, aproximadamente, a finales de la década pasada. Hoy en día, tras la amenaza de la guerra de Ucrania y hoy la de Irán, el porcentaje llega al 40%, aún muy lejos del 75% registrado tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque la tendencia está ahí.

Gráfico que muestra el gasto en defensa según el FMI.

El número de conflictos a nivel mundial ha aumentado también sustancialmente en los últimos años. Durante la primera mitad del siglo XX osciló entre los 15 y los 20, llegando a un pico de 50 a principios de los 90. Desde la década pasada, sin embargo, el número de guerras ha ido escalando hasta encontrarse en máximos, por encima de los 60, por primera vez desde que existen mediciones.

Infografía que ilustra las amenazas geopolíticas actuales.

215 ciclos de aumento del gasto en defensa

A raíz de este aumento, los economistas del FMI plantean un fenómeno. "El aumento de los conflictos y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas también han llevado a muchos países a replantearse sus prioridades en materia de seguridad y a incrementar el gasto en defensa". A partir de datos de más de 160 países desde 1946, el FMI identificó 215 ciclos de aumento del gasto en defensa, señalando que muchos de ellos se concentraron en las décadas de 1970 y 1980, pero que los grandes auges se han vuelto más frecuentes.

Los economistas del FMI descubrieron que, en un auge típico del gasto en defensa —que dura más de dos años y medio—, alrededor de dos tercios de los gastos se financian mediante préstamos. Sin embargo, señalaron que el coste es mayor en tiempos de guerra.

Endeudarse por sistema

«Los auges en tiempos de guerra resultan especialmente costosos, ya que la deuda pública se dispara en unos 14 puntos porcentuales del PIB y el gasto social se reduce en términos reales», señaló el FMI en el informe, que forma parte de las Perspectivas de la economía mundial que se publicarán la próxima semana. «Los aumentos del gasto en defensa se concentran al principio del periodo y se financian principalmente mediante un mayor déficit».

Según ha destacado el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI), la deuda pública a nivel internacional ha aumentado hasta el récord de 384 billones de dólares en 2025. El FMI define un auge del gasto en defensa como un periodo en el que la media móvil de dos años de los gastos militares de un país aumenta al menos un 1 % del PIB. El aumento del gasto en defensa «suele traducirse casi de forma directa en un mayor volumen de producción económica, en lugar de tener un mayor efecto multiplicador sobre la actividad», escribieron los economistas del FMI en el blog.