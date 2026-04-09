Los accionistas de referencia de Redegal redoblan su apuesta por la tecnológica
AXON Partners, tercer accionista del grupo, incrementó su posición a través de la ampliación de capital dineraria a 7,80 euros por acción
L. L.
Los dos principales socios de Redegal, Smart Digital Company cotizada en BME Growth, incrementarán su participación mediante una ampliación de capital por compensación de créditos a un precio de 7,80 euros por acción.
Esta operación se enmarca en un momento de notable actividad corporativa y expansión de la compañía, pues la pasada semana AXON Partners, tercer accionista del grupo, aumentó su posición acudiendo a la ampliación de capital dineraria, también a 7,80 euros por acción.
Es especialmente relevante que ambas operaciones se hayan ejecutado a 7,80 euros por acción, un precio que supera en más de un euro la cotización del valor en BME Growth. Esta suscripción a un precio superior al de mercado refleja la confianza de los principales accionistas en el valor de la compañía y la alineación de intereses con el resto de inversores.
Un valor al alza en BME Growth
El hecho de que los tres principales accionistas de Redegal hayan incrementado su posición, o tengan previsto hacerlo, con prima sobre el precio de mercado, sumado a los sólidos fundamentos del negocio, refuerza la tesis de inversión en un valor con potencial de revalorización claramente identificado.
A principios de año, Redegal ya adelantó que espera un crecimiento del negocio superior al 20 % en las cuentas anuales de 2025, cuya publicación es inminente.
Además, mantiene activos diversos procesos de identificación y due diligence de oportunidades de adquisición para acelerar de forma inorgánica su expansión.
En este sentido, la tecnológica gallega no descarta recurrir a financiación adicional en el futuro si las oportunidades identificadas lo justifican. La dirección se compromete a evaluar cualquier operación bajo criterios de estricta creación de valor para el accionista, priorizando la disciplina financiera frente al crecimiento por el crecimiento.
Por último, en un entorno marcado por la volatilidad en los los mercados durante el pasado mes de marzo, Redegal registró una caída del 2,16 %, un comportamiento más favorable que el del conjunto del mercado. Esto refuerza su perfil como valor resistente incluso en periodos adversos.
"El respaldo de nuestros accionistas de referencia demuestra la confi anza en nuestra estrategia de crecimiento y en la capacidad de Redegal para generar valor sostenible a largo plazo, especialmente en un sector tecnológico en plena expansión", destaca Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal.
Sobre Redegal
Redegal es una smart digital company cotizada en BME Growth que presta servicios a nivel global con una cartera actual de más de 300 clientes y una experiencia de más de 22 años en el mercado.
Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 130 profesionales en sus ofi cinas de la Península Ibérica y México, que desarrollan soluciones transversales para sus clientes a través de sus tres principales áreas de negocio: tech, negocio digital y producto.
Redegal cuenta con una fuerte especialización en la generación de negocio digital, materializando desde proyectos en su fase inicial a complejas estrategias y desarrollos en clave multisectorial. En su cartera de clientes nacionales e internacionales se encuentran desde pymes hasta grandes empresas que cotizan en las principales bolsas del mundo.
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