Empresas
Stellantis nombra a la franco-argelina Zineb Ghout como nueva directora del grupo para la Prensa Ibérica
Sustituye en el cargo a Marco Cane, que había sido nombrado a finales de 2024
Paso durante casi 20 años en Renault hasta que se incorporó al grupo con planta en Vigo en 2023
Adrián Amoedo
Stellantis Iberica tiene nueva responsable. La franco-argelina Zineb Ghout ha sido nombrada en sustitución de Marco Cane, que pasa a ocupar el cargo de Profitable Volume Growth EE, reportando directamente al jefe de europeo del grupo, Emanuele Cappellano.
Zineb Ghout será responsable del desarrollo de negocio de las marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel y Peugeot para los mercados de España y Portugal, así como de vehículos usados, posventa, recambios y servicios.
Es licenciada por la Escuela Superior de Comercio de Toulouse y cuenta con una amplia experiencia en el sector del automóvil. Trabajó cerca de 20 años en el grupo Renault y sus filiales y en 2023 se incorporó a Stellantis como directora de Peugeot Francia.
De esta forma, Zineb Ghout sustituye en el puesto a Marco Cane, que había sido nombrado en diciembre de 2024.
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