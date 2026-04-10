Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Transporte

Las aerolíneas avanzan posibles impactos de la guerra en precios el próximo invierno

Avión

Avión / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y Volotea coinciden en que las compañías no tienen problemas para el suministro de combustible a precios razonables en este trimestre y el verano, que tienen asegurado con antelación, aunque avanzan que de continuar el conflicto en Oriente Medio podrían sufrir los impactos en la temporada de invierno.

En un encuentro organizado por el grupo hotelero Hotusa, el presidente de ALA, Javier Gándara, y el consejero delegado de Volotea, Carlos Muñoz, han coincidido en destacar que en España las líneas aéreas no tienen problemas de abastecimiento, porque el 80% del combustible que consumen se refina aquí.

No obstante, si la guerra en Irán se prolonga sí tendrá efectos en los costes del combustible -que representa en torno al 30% de los gastos totales de las compañías-, que luego tendrán su traslado a los precios de los billetes que pagan los viajeros o a la reducción de capacidad de las compañías.

Gándara ha precisado que el precio del 'jet fuel', el combustible más usado en la aviación, sube muy por encima de lo que lo hace el precio del petróleo, porque, entre otras razones, su proceso de refino es más complejo.

Noticias relacionadas

Las aerolíneas europeas, a diferencia de las americanas, tienen coberturas financieras de hasta el 70-80% para el combustible a trimestres vista, incluso hasta un año, por lo que el fuel que están consumiendo ahora lo compraron hace meses a precios más bajos, lo que asegura el trimestre actual y el de verano sin grandes subidas de precios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
  8. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa

"Cabo Noval" exhibe sus capacidades pioneras con drones en el Ejército español ante la ministra Robles

"Cabo Noval" exhibe sus capacidades pioneras con drones en el Ejército español ante la ministra Robles

Inversión de 1,47 millones de euros y 53 actuaciones: el convenio para el mantenimiento de cauces fluviales de Gijón llega a su fin (y ya se trabaja en uno nuevo)

Inversión de 1,47 millones de euros y 53 actuaciones: el convenio para el mantenimiento de cauces fluviales de Gijón llega a su fin (y ya se trabaja en uno nuevo)

La memoria de dos gozoniegos que sufrieron el horror nazi revive en Luanco: "Se cierra un círculo"

La memoria de dos gozoniegos que sufrieron el horror nazi revive en Luanco: "Se cierra un círculo"

Concentración en el centro de salud de Pola de Siero para defender la Atención Primaria: “Estamos al límite, hay médicos con cupos de 1.800 tarjetas sanitarias”

Concentración en el centro de salud de Pola de Siero para defender la Atención Primaria: “Estamos al límite, hay médicos con cupos de 1.800 tarjetas sanitarias”

En imágenes: Gozón homenajea a dos vecinos deportados por los nazis en campos de concentración

En imágenes: Gozón homenajea a dos vecinos deportados por los nazis en campos de concentración

Las aerolíneas avanzan posibles impactos de la guerra en precios el próximo invierno

Las aerolíneas avanzan posibles impactos de la guerra en precios el próximo invierno

Educación estudia mantener en funcionamiento el colegio especial de Latores cuando abra el de Montecerrao

Educación estudia mantener en funcionamiento el colegio especial de Latores cuando abra el de Montecerrao

El nuevo parque de La Ería mejora el entorno del centro de salud de Pola de Lena (tras un desembolso de medio millón de euros)

El nuevo parque de La Ería mejora el entorno del centro de salud de Pola de Lena (tras un desembolso de medio millón de euros)
Tracking Pixel Contents