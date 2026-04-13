Hacienda te puede multar si sacas esta cantidad de dinero del cajero automático

Cada vez usamos más la tarjeta de crédito y menos el dinero en efectivo. Sobre todo, esto pasa entre los jóvenes. Pero el cajero automático es una herramienta indispensable en la vida de muchas personas. Aunque el límite de extracción de dinero en un cajero varía según el banco e incluso las cuentas bancarias, generalmente los máximos suelen oscilar entre 200 y 1.000 euros por transacción.

Según explica el banco Sabadell, estos límites están diseñados para proteger tanto a los clientes como a los bancos de posibles fraudes o robos. Sin embargo, algunas entidades permiten a los clientes solicitar aumentos temporales en los límites de retiro, especialmente en situaciones como viajes al extranjero u otras necesidades.

El límite

En este contexto, una de las dudas más habituales cuando vamos a retirar una cantidad elevada de dinero a un cajero automático es: ¿Cuánto dinero puedo sacar sin declarar a la Agencia Tributaria? La respuesta está en los 3.000 euros. Esa es la barrera.

Podemos retirar un máximo de 3.000 sin necesidad de dar explicaciones a la Agencia Tributaria. Pero si extraemos más de 3.000, el banco te pedirá un justificante del motivo de la retirada, que enviará a continuación a Hacienda y al Banco de España.

La clave de los cajeros automáticos: lo que necesitas saber sobre el coste real de retirar efectivo ahora / LNE

Todos los datos que piden

Según establece la Orden Ministerial EHA 98/2010 en su artículo 4, "las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio (...) deberán incluir en la declaración informativa de las imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, cuando su importe sea superior a 3.000 euros (...) los siguientes datos referidos a las operaciones realizadas: nombre y apellido o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quien realiza la operación; fecha de la operación; carácter de imposición, disposición, cobro o pago; importe en euros de la operación realizada; y número de cuenta en la que se realizan los correspondientes cargos o abonos".

Sanciones

Esta orden ministerial no contempla una multa a los ciudadanos por sacar dinero del banco. No obstante, las sanciones podría llegar si no hay una justificación clara del destino del dinero extraído. La Agencia Tributaria aclara en este sentido que los ciudadanos no tienen que informar en ningún momento a Hacienda de los billetes retirados, sino que son los bancos los que están obligados a hacer este trámite desde hace años.

Esta información, además, es declarada a año vencido, es decir de manera anual, no antes de que los clientes retiren el dinero.