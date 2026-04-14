Hacienda confirma la deducción de hasta 1.400 euros si tienes hijos, pero con malas noticias para los contribuyentes asturianos

La Declaración de la Renta se podrá realizar de forma telemática desde mañana miércoles, 8 de abril. Con la fecha clave cada vez más cerca, muchos padres contribuyentes están haciendo los cálculos de los gastos que podrán deducir en esta Campaña de la Renta.

Existen deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción que se aplican tanto a nivel estatal como autonómico. La mayor parte de estas ayudas son compatibles y se pueden sumar en caso de que se cumpla con los requerimientos porque son independientes.

A nivel estatal, destaca la deducción por maternidad de hasta 1.200 euros por hijo, destinada a mujeres con hijos menores de tres años que estén dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad o que cobren prestación contributiva o asistencial por desempleo. La deducción también corresponde a las madres que en cualquier momento posterior al nacimiento, estaban dadas de alta en Seguridad Social o mutualidad con al menos 30 días cotizados.

Esta ayuda puede aplicarse en la Declaración de la Renta o cobrarse de forma anticipada a razón de 100 euros mensuales. Quienes tengan derecho a esta deducción, la pueden incrementar en un máximo de 1.000 euros si han pagado gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil.

Asimismo, se contempla una deducción por un importe máximo de 1.200 euros anuales para familias numerosas, que se puede incrementar en 600 euros a partir del cuarto hijo.

En Cantabria, por ejemplo, la deducción es de 1.400 euros por nacimiento o adopción de hijos en el ejercicio en que se produzca y los dos siguientes (incompatible con la regulada por el Estado). La región aplica también una deducción de 200 euros para el titular de familia monoparental. En Castilla y León, en municipios con población inferior a 5.000 habitantes se podrán deducir 1.420 euros si se trata del primer hijo y el importe se eleva a 3.300 euros en el caso del tercer hijo o sucesivos.

En Asturias, se modifica la cuantía de la deducción por el cuidado de descendientes, sustituyéndose el importe diferenciado en función del orden del descendiente por una cuantía única de 600 euros por cada descendiente (antes 500 eruos por el primer descendiente y 600 eruos por el segundo y sucesivos).

Deducción de 1.000 euros por cada hijo nacido o adoptado en el caso de partos múltiples, o de dos o más adopciones constituidas en la misma fecha. Asimismo, la comunidad aplica deducciones de 1.000 euros por familia numerosa de categoría general, y de 500 euros para familias monoparentales.