El economista Gonzalo Bernardos, muy pesimista con las posibilidades de encontrar piso: "Ahora es una misión casi imposible"
La vivienda es de las principales preocupaciones de los españoles
Encontrar una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de los españoles, y según como lo ve el economista Gonzalo Bernardos, la situación no va a mejorar. Es más, se muestra muy pesimista con las posibilidades de encontrarla: "Ahora es una misión casi imposible".
Así lo remarcó el economista en una de sus últimas declaraciones, en las que señaló que "la única manera de que un joven sea propietario es que sus padres le compren la vivienda". De este modo, Bernardos da cuenta de la precariedad actual que tienen los más jóvenes, sumada a los altos precios que tienen las viviendas.
Y es que no se trata de un problema que afecte únicamente a las grandes ciudades, sino que se está dando en toda España, con las características especiales de cada territorio.
Precios
En este sentido, hablamos del acceso a la vivienda tanto para la compra como para el alquiler, donde los precios se han encarecido muchísimo. Y en el caso del alquiler no solo por el precio, sino por la falta de demanda que hace todavía más difícil esta batalla por conseguir una vivienda digna.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama