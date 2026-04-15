El economista Gonzalo Bernardos, muy pesimista con las posibilidades de encontrar piso: "Ahora es una misión casi imposible"

Encontrar una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de los españoles, y según como lo ve el economista Gonzalo Bernardos, la situación no va a mejorar. Es más, se muestra muy pesimista con las posibilidades de encontrarla: "Ahora es una misión casi imposible".

Así lo remarcó el economista en una de sus últimas declaraciones, en las que señaló que "la única manera de que un joven sea propietario es que sus padres le compren la vivienda". De este modo, Bernardos da cuenta de la precariedad actual que tienen los más jóvenes, sumada a los altos precios que tienen las viviendas.

Las llaves de una casa. / Freepik

Y es que no se trata de un problema que afecte únicamente a las grandes ciudades, sino que se está dando en toda España, con las características especiales de cada territorio.

Precios

En este sentido, hablamos del acceso a la vivienda tanto para la compra como para el alquiler, donde los precios se han encarecido muchísimo. Y en el caso del alquiler no solo por el precio, sino por la falta de demanda que hace todavía más difícil esta batalla por conseguir una vivienda digna.