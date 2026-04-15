Llorca reta a España a enmendar a Montero y plantear otro modelo de financiación

Hay, según el ministro de Hacienda, Arcadi España, comunidades autónomas del PP que le han reclamado en privado que imponga el modelo de financiación planteado por el Gobierno de España porque "es muy bueno". No obstante, entre los hipotéticos dirigentes que le han podido trasladar esa reflexión no está Juanfran Pérez Llorca, o al menos, eso ha asegurado este martes el president de la Generalitat.

"No será la Comunitat Valenciana", ha indicado Llorca este martes cuando le han preguntado por la confesión hecha por España el una entrevista de la Cadena SER el lunes por la noche. "Acostumbro a ser muy sincero y muy transparente", ha añadido el dirigente del PPCV separándose de esa petición privada aireada por el ministro. Es más, tanto se ha separado que en lugar de pedir que este modelo se imponga, el jefe del Consell ha reclamado justo lo contrario, que presente uno nuevo al diseñado por su predecesora María Jesús Montero.

Para Llorca, España "parte con una ventaja que no tenía la ministra Montero" respecto al sistema de financiación propuesto: "sabe que ninguna comunidad autónoma lo quiere". "Por lo tanto, lo que tiene que hacer, si de verdad quiere arreglar el problema de la financiación, es plantear un nuevo modelo", ha reclamado el dirigente 'popular' retando así al entre otras cuestiones exconseller de Hacienda a enmendar el trabajo hecho por la hoy candidata a la Junta de Andalucía.

El jefe del Consell ha señalado que el modelo de financiación que quiere aprobar el Gobierno de España, "ni siquiera es un modelo como tal, sino unas diapositivas donde se nos dijo que se nos daría una cantidad de dinero sin especificar de dónde viene ni cómo viene". En el caso de la Comunitat Valenciana, estas "diapositivas" indicaban un incremento de 3.600 millones en los recursos para la Administración autonómica en 2027, cuando en un principio se quiere que esté en vigor.

El ministro de Hacienda, Arcadi España. / A. Pérez Meca - Europa Press

No obstante, esa cifra no ha sido suficiente para el Ejecutivo autonómico para mostrar su apoyo. De hecho, este martes, Llorca ha recordado la "infrafinanciación" que sufre el territorio autonómico y de la que ha indicado que "todo el mundo es consciente", por lo que ha situado en primer lugar en el camino de los pasos a dar un "fondo de nivelación transitorio" que para el jefe del Consell supondría "un gesto de voluntad claro y directo del Gobierno de España". "Eso sí que abriría muchísimas puertas", ha aseverado.

Modelo "valiente"

Las palabras de Llorca fueron una respuesta a las declaraciones dadas horas antes por España. Y por lo dicho, no parece que la petición de Llorca de hacer borrón y cuenta nueva con el trabajo de Montero vaya a ser viable. Así, el ministro ha defendido la propuesta de su predecesora como un modelo de financiación "valiente" que "trata con justicia a todas las comunidades autónomas". "Establece reglas claras y transparentes", ha asegurado, al tiempo que ha avanzado que iniciarán próximamente el proceso de diálogo para llevar al Congreso un proyecto de ley.

Cuestionado por la posible falta de apoyos parlamentarios, el nuevo ministro de Hacienda ha subrayado el compromiso del Gobierno y ha asegurado que no da "ninguna batalla por perdida". En ese punto, ha afirmado que "determinados miembros" y comunidades del PP le han pedido "imponer el modelo". "No podían decir que el modelo les gustaba por el contexto político de la derecha en este momento, pero sabían que ese modelo era muy bueno para su territorio", ha declarado.

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Aunque ha evitado concretar nombres, España ha insistido en que en privado le han trasladado que "estarían dispuestos a negociar", si bien creen que hay algunos "componentes que se escapan a lo que es el interés legítimo de sus territorios". No obstante, España ha acusado al PP de ofrecer un modelo que "deslegitima" los impuestos. "Es como si todos los impuestos fueran malos, como si pagar impuestos no sirviera para nada", ha lamentado el titular de Hacienda, poniendo como ejemplo el programa electoral del PP en Andalucía.