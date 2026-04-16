La china Dongfeng baraja producir coches en Europa en fábricas de Stellantis

Stellantis, bajo el liderazgo de Carlos Tavares, se decidió por Leapmotor como su apuesta principal china. Con una fuerte inversión para hacerse con el 21% de la firma, la empresa con planta en Vigo dio un paso decisivo que preveía formar parte del despegue de la firma asiática y la comercialización de sus modelos en Europa, lo que a la postre ha supuesto la producción en Zaragoza de algunos de sus modelos. Ahora ya con Antonio Filosa como CEO, el grupo quiere hacer lo propio con Dongfeng, histórica aliada desde hace más de 30 años.

Según Bloomberg, ambas empresas están negociando para que la empresa asiática tenga acceso a las fábricas de Stellantis en suelo europeo, donde algunas factorías (no en el caso de la de Vigo) están infrautilizadas. De hecho, las fuentes consultadas por el medio especializado reflejan que representantes de Dongfeng ya visitaron algunas de las instalaciones en Italia y Francia.

El Dongfeng Box, modelo que la empresa china vende en España / Dongfeng

Con ello, el fabricante asiático esquivaría cualquier tipo de arancel y se evitaría importantes costes logísticos, mientras que como contrapartida Dongfeng podría fabricar coches de determinadas marcas de Stellantis en China. Además, y según las mismas fuentes, el pacto podría incluir inversiones por parte de la empresa con casi 60 años de historia en las plantas europeas. «Dongfeng y Stellantis cuentan con una base sólida para la colaboración; en el futuro, continuaremos reforzando las ventajas que nos complementan mutuamente», afirmó Dongfeng a preguntas de Bloomberg.

El movimiento de Stellantis llega después de los contactos con las también chinas Xiaomi y Xpeng y al tiempo que baraja utilizar la tecnología de Leapmotor como plataforma para algunos de los coches de sus marcas europeas. Todo un cambio de rumbo para el grupo que llega de la mano de Filosa, que el próximo 21 de mayo presentará su nuevo plan estratégico.

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La alianza de Stellantis y Dongfeng viene de la época de PSA, cuando se creó la DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles), que a día de hoy sigue ensamblando algunos modelos (entre ellos el Peugeot 2008) para el mercado asiático.