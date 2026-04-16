Culmia logra sus mejores resultados y prepara su entrada en residencias de estudiantes y mayores

Culmia logró el pasado ejercicio los mejores resultados de su historia reciente y prevé expandir su radio de acción más allá de la promoción de viviendas, con la puesta en marcha de vehículos de coinversión de la mano de socios de otros inmuebles residenciales ('living' en el argot especializado), como las residencias de estudiantes o las de mayores, con el fin de seguir consolidándose como una plataforma de gestión inmobiliaria.

En 2025, la promotora elevó su cifra de negocio un 83%, hasta los 480,7 millones de euros, disparó su ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) hasta los 76,5 millones, un 176% más que en 2024, y registró un beneficio neto de 51,2 millones. La empresa completó la construcción y entrega de 549 viviendas destinadas a la venta a particulares por 186 millones de euros, mientras firmó otras 469 preventas por valor de 235 millones de euros, en Cataluña, Andalucía, Levante y Madrid.

Adicionalmente, la compañía controlada por el fondo norteamericano Oaktree estuvo muy activa en el mercado de la vivienda en alquiler asequible levantada sobre suelos públicos: durante el último ejercicio, en julio, completó el traspaso de 1.763 inmuebles de la primera fase del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, activos valorados en 255 millones de euros.

Para 2026, la promotora prevé una caída en los ingresos, que se situarán en 350 millones, mientras el ebitda bajará hasta los 43 millones, debido a que los grandes picos de facturación se sitúan en ejercicios en los que la empresa completa la construcción de grandes lotes de pisos construidos sobre suelos públicos. Culmia espera terminar próximamente las obras de 1.163 viviendas de la segunda fase del mencionado Plan Vive II y otras 800 de un concurso similar del Ayuntamiento de Madrid. También está empezando la construcción de la primera fase del Plan Suma, en la capital, 200 pisos del Plan Vive de la Comunidad Valenciana y prepara ofertas para nuevas licitaciones.

Foco en la coinversión

Culmia pondrá en los próximos años el foco en desarrollar toda su plataforma de coinversiones, donde ejerce como socio minoritario liderando todo el proceso promotor, pero la mayoría del capital necesario para estos proyectos lo aporta un socio inversor. En 2025, la compañía firmó un acuerdo de estas características con Patron Capital para el desarrollo de dos promociones en Parc de l’Alba, en Cerdanyola, y una alianza con Invesco Real Estate para la construcción de una promoción de chalés en La Solana de La Moraleja, en el norte de Madrid, acuerdos que se unen a los que tiene con el grupo mexicano Alterna Consulting.

Adicionalmente, a principios de 2026, Culmia firmó el traspaso de una plataforma de casi 2.000 casas desarrolladas en fórmulas de colaboración público-privada al fondo alemán MEAG, en la primera operación de un fondo de infraestructuras en el sector residencial en España. Estos proyectos permiten a la empresa liderada por Francisco Pérez vender el suelo y recoger las plusvalías generadas durante todo el proceso urbanístico, reducir su balance y disparar la rentabilidad sobre su capital, tendencia en la que están también promotoras como Neinor Homes.

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"El futuro de la compañía pasa por convertirse en plataforma de gestión de activos inmobiliarios", comenta el consejero delegado, en una llamada telefónica con este periódico, que descarta una futura venta o salida a bolsa de Culmia, que está centrada en ampliar sus alianzas. Entre ellas, Pérez destaca que están trabajando en un 'macroacuerdo' para desarrollar todos sus suelos en Madrid en los desarrollos de Retamar de la Huerta y Valdecarros, proceso que le han encargado a "un banco de inversión americano", y varias para poner en marcha proyectos de residencias de estudiantes y ancianos o la trasformación de activos terciarios en viviendas, sectores en los que aún no está presente.