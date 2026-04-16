Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia ha incluido al grupo Oesía —a través de su filial UAV Navigation— en un listado con diez compañías de defensa de Italia, Alemania, Polonia, República Checa entre otros, a las que califica de "potenciales objetivos". Oesía, consultada por EL PERIÓDICO, confirmó su presencia en la citada lista. En el documento difundido, Moscú sostiene que "las acciones de los líderes europeos están arrastrando cada vez más a estos países hacia una guerra con Rusia".

Oesía, la única compañía española que figura en la lista, ha lanzado un comunicado en el que afirma que "UAV Navigation, compañía de Grupo Oesía, desarrolla y comercializa sus soluciones tecnológicas de uso dual en cumplimiento estricto con la regulación vigente y dentro del trabajo conjunto con el Gobierno español, en el marco del compromiso con la Unión Europea". La firma española que preside Luis Furnells señala que la UE y el Gobierno "cuentan con una hoja de ruta clara y definida en materia de política exterior y de defensa, también en lo que respecta a Ucrania".

Además de Oesía, la lista también incluye a una decena de empresas que fabrican drones "para Ucrania" donde detallan las sedes y los componentes que producen, según ha podido comprobar este periódico. Fire Point y Horizon Tech, ambas del Reino Unido, aparecen en el listado junto a empresas como Davinci Avis y Airlogistics, que tienen sede en Múnich. En Países Bajos, Moscú ha señalado a Destinus como "objetivo", mientras que la empresa estatal Antonov y Ukrspecsystems aparece en Polonia.

Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha advertido que "la declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas". Además, ha añadido que "los ataques se hagan realidad depende de lo que venga después. ¡Que duerman bien, socios europeos!".

Medvedev hace referencia a un listado publicado el miércoles por el Ministerio de Defensa en el que señala, con nombres y direcciones, once sucursales de empresas ucranianas en Europa y otras diez compañías que facilitan componentes para la fabricación de drones, en el caso de Oesía, receptores de radionavegación espacial.

Rusia advierte de que este respaldo europeo "conlleva consecuencias impredecibles" y supone "un paso deliberado" hacia "una escalada drástica de la situación militar y política en todo el continente europeo y la "progresiva transformación de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania".

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"En lugar de reforzar la seguridad de los Estados europeos, las decisiones de los líderes europeos están arrastrando cada vez más a estos países a la guerra con Rusia", ha censurado Moscú.