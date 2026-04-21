El comisario europeo de Energía advierte de que, incluso en el mejor escenario, "el verano va a ser difícil"

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha advertido de que, incluso en el mejor escenario en el contexto actual de incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo, Europa se encamina "a un verano que va a ser difícil".

En su participación en una jornada organizada por EsadeGeo y la Representación de la Comisión Europea en España, celebrada en Esade Madrid, ha considerado que, incluso si el estrecho de Ormuz reabriera por completo esta misma tarde, "harían falta más de un par de años para recuperar la producción de gas".

Según el comisario europeo, en el peor de los casos -que podría prolongarse durante meses o años-, se estaría ante "un orden mundial completamente nuevo y probablemente ante consecuencias económicas muy graves, que van mucho más allá del sector energético".

Por ello, aseguró que "no hay seguridad real sin seguridad energética" y se mostró convencido de que "nunca se debería volver a importar ni una sola molécula (de energía) de Rusia". "Nunca deberíamos volver a confiar en un país que es fundamentalmente nuestro enemigo", dijo.

De esta manera, Jorgensen apuntó que la UE ha tomado nota tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y está mucho mejor preparada a nivel energético. "En primer lugar, hemos diversificado, así que contamos con muchas otras fuentes, y en segundo lugar, y aún más importante, nos estamos alejando del gas", añadió al respecto.

Jorgensen, que puso en valor el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático, destacó también la necesidad de preservar la competitividad del bloque, que se encuentra bajo presión, informó Esade. "Pagamos demasiado por nuestra energía en Europa, dos o tres veces más que nuestros competidores en China y Estados Unidos", manifestó, aunque señaló también que se han evitado costes aún mayores gracias a la rápida expansión de las energías renovables, especialmente en los últimos diez años.

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Igualmente, estimó que la UE no sólo necesita una mayor capacidad de generar energías limpias, sino aprovechar mejor la infraestructura existente e invertir más en transmisión e integración. "Estamos bastante bien interconectados, pero necesitamos estarlo aún más, no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos", comentó.