Ya es oficial, la nueva normativa de ascensores obligará a hacer reformas de hasta 40.000 euros

Si vives en un edificio con ascensor deberías saber que hay una nueva normativa que obligará a hacer reformas de hasta 40.000 euros.

Eso sí, el coste total de la reforma dependerá de lo antiguo que sea el ascensor de tu edificio, a más antigüedad, más dinero tendrás que abonar junto al resto de propietarios en el inmueble.

Se trata del Real Decreto 355/2024 de 2 de abril que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 "Ascensores" que destaca que la comunidad de propietarios, como titular del ascensor, pasa a tener obligaciones muy claras sobre mantenimiento, inspecciones, documentación y seguridad. El ascensor solo puede usarse si tiene contrato de mantenimiento en vigor con una empresa conservadora habilitada. Además, la comunidad debe comunicar de forma inmediata accidentes y, en un máximo de 24 horas, anomalías o deficiencias que detecte.

También debe contratar las inspecciones periódicas con un organismo de control; esa contratación no la puede hacer la empresa conservadora. Los plazos dependen del edificio: en edificios de más de 20 viviendas o con más de 4 plantas, la inspección es cada 4 años; en otros edificios residenciales, normalmente cada 6 años.

Ascensores en un edificio. / Freepik

Si en una inspección aparecen defectos, la comunidad debe subsanarlos dentro del plazo fijado. Los defectos leves deben corregirse como máximo en 6 meses. Si hay defectos graves o muy graves, las consecuencias pueden llegar a la paralización del ascensor. Además, si vence el plazo de inspección y no se ha realizado, la empresa conservadora debe dejar el aparato fuera de servicio y comunicarlo.

Otro punto clave es que la comunidad de vecinos tiene que conservar la documentación del ascensor: registro de puesta en servicio, declaración de conformidad si existe, ficha técnica, manual de funcionamiento, registro de mantenimiento, contrato de mantenimiento y certificados de inspección. Si cambia de empresa conservadora, debe facilitar esta documentación a la nueva empresa.

La norma además obliga a adaptar muchos ascensores antiguos con medidas mínimas de seguridad. Para una comunidad esto puede traducirse en derrama o inversión obligatoria. Entre las medidas destacan: mejorar la nivelación de la cabina, instalar sistemas de protección de puertas, incorporar comunicación bidireccional en cabina para pedir ayuda, colocar control de sobrecarga, y adaptar determinados elementos como guías y contrapesos en ascensores más antiguos. Estas medidas se exigen con plazos concretos, muchas veces contados desde la primera inspección periódica en la que se detecte la carencia.

Factura

Esto puede suponer, en el caso de que el ascensor sea muy antiguo, una factura que alcance los 40.000 euros, algo a tener en cuenta.