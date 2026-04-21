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Sánchez arropa a Iberdrola en la cumbre eólica WindEurope: Madrid reúne a líderes políticos y energéticos

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha mantenido contactos con la Vicepresidenta tercera, Sara Aagesen y el comisario de Energía, Dan Jorgensen, entre otros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Sara Aagesen visitan el stand de Iberdrola en WindEurope, donde son recibidos por Ignacio Galán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Sara Aagesen visitan el stand de Iberdrola en WindEurope, donde son recibidos por Ignacio Galán / IBERDROLA

Monique Zamora Vigneault

Madrid

Madrid se ha convertido este martes en el corazón de la energía eólica europea con la apertura de WindEurope Conference, un foro que ha reunido a líderes políticos y energéticos. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y la Vicepresidenta tercera Sara Aagesen. El directivo de la eléctrica también ha mantenido encuentros clave con un puñado de altos cargos del mundo de la energía. Entre ellos, el comisario de Energía, Dan Jorgensen; el secretario de Estado en el ámbito marino de Irlanda, Timmy Dooley y el secretario de Estado de Energía del Reino Unido, Michael Shanks.

Iberdrola se ha colocado en el podio de la energía limpia, con más de 46.000 megavatios de capacidad instalada. En paralelo, la cartera de la compañía abarca todo tipo de energía renovable, desde la eólica terrestre y marina, hidroeléctrica, solar fotovoltaica, energía nuclear y baterías. Por otro lado, también cuenta con más de 1,4 millones de kilómetros de líneas de distribución y transporte a escala mundial y suministra energía a casi 100 millones de personas.

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La cita se ha celebrado en un momento en el que Bruselas acelera su apuesta por la electrificación con el fin de reducir su dependencia energética a los combustibles fósiles. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha abogado durante su intervención este martes por una "unión energética". "Estamos en medio de una nueva crisis, que ha llevado a algunas personas a argumentar que quizá deberíamos reconsiderar la prohibición sobre la energía rusa", ha manifestado este martes. "No podemos volver a cometer ese error. Nunca deberíamos volver a importar ni una sola molécula de energía rusa", ha afirmado.

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