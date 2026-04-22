La ratio mejora
La deuda pública de España baja al 101,2% del PIB en febrero pero marca máximos hasta los 1,72 billones
El pasivo del Estado ascendió a 1,573 billones de euros, un 5,1% más en tasa interanual, equivalente al 92,4% del PIB
La deuda de las Administraciones Públicas españolas se situó en febrero de 2026 en el 101,2% del PIB, lo que supone una caída de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de avance disponibles que ha publicado este miércoles el Banco de España. Pese a este descenso en relación con la actividad económica, la deuda pública continuó aumentando hasta máximos históricos. En concreto, alcanzó los 1,723 billones de euros, un 4,7% más que un año antes.
La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en febrero de 2026 en el 101,2% del PIB, lo que supone 1,3 puntos menos que en el mismo mes del año anterior. Pese a ese descenso en relación con la riqueza nacional, el saldo total de la deuda siguió creciendo en términos absolutos hasta alcanzar los 1,723 billones de euros. Esa cifra representa un aumento del 4,7% respecto a febrero de 2025 y del 1% en comparación con enero. Con este avance, la deuda pública supera el anterior máximo histórico, registrado en septiembre, cuando se situó en 1,709 billones de euros.
El Gobierno de España prevé que la deuda cierre 2026 en el 100,9% del PIB, para bajar al 100% en 2027 y al 99,1% en 2028. A más largo plazo, las proyecciones apuntan a una caída hasta el 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. No obstante, esas estimaciones no precisan en qué momento España conseguirá rebajar su endeudamiento por debajo del umbral del 60% del PIB que Bruselas considera prudente.
Crece la deuda de las autonomías
Por subsectores, la deuda del Estado aumentó un 5,1% interanual y se situó en 1,573 billones de euros, equivalente al 92,4% del PIB. En cambio, la deuda de las Otras Unidades de la Administración Central descendió un 6,1%, hasta 33.620 millones de euros, el 2% del PIB.
También siguió creciendo la deuda de la Seguridad Social, que alcanzó los 136.181 millones de euros, un 7,9% más que un año antes, hasta representar el 8% del PIB. Este incremento responde a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.
En el ámbito territorial, la deuda de las comunidades autónomas subió un 2,9% en tasa interanual, hasta los 345.706 millones de euros, el 20,3% del PIB. En cambio, la de las corporaciones locales cayó un 9,3%, hasta 20.829 millones, el 1,2% del PIB.
Por instrumentos, todos los segmentos registraron tasas interanuales positivas. Los valores a largo plazo crecieron un 4,6%, los préstamos con vencimiento superior a un año avanzaron un 7,1% y los instrumentos a corto plazo aumentaron un 1,5%.
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