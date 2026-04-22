Cambio de estrategia empresarial
El fabricante de Fundador y Terry asume su propia distribución en España para tratar de llegar al cliente joven
El Grupo Emperador, propiedad del empresario filipino Andrew Tan, facturó el año pasado, solo con su negocio español, por valor de 160 millones de euros
El Grupo Emperador, el mayor elaborador de brandy del mundo, dueño de marcas como Fundador, Terry o Harveys by Garvey, y quinto productor internacional de whisky, ha decidido asumir por su cuenta la distribución de la mayor parte de sus bebidas espirituosas para lo que ha creado una nueva filial. Con esta medida, la compañía aspira a ganar mayor control de las ventas y crecer entre los consumidores más jóvenes. "Se trata de trasladar a los puntos de venta el valor de estos líquidos, que el cliente final vea que se trata de bebidas que mezclan bien, que tienen calidad y que son además asequibles para muchos bolsillos", explica Ángel Piña, director general de Grupo Emperador International Brands, la firma creada por la multinacional de origen filipino para llevar a cabo este proyecto
La compañía, cuyo negocio en España facturó el año pasado 160 millones de euros, quiere centralizar la mayor parte de sus ventas a partir de junio y para ello ha contratado a un equipo de una veintena de personas, que se centrarán por ahora en las cuestiones comerciales. "Es un paso clave para operar con un modelo más directo y una mayor capacidad de adaptación al mercado", destaca Piña en un encuentro en Barcelona con varios medios de comunicación.
Crecer un 20% en los próximos tres años
Además de intentar acercarse a públicos jóvenes, la llamada generación Z, "que, a diferencia de las generaciones anteriores, no relaciona el consumo del brandy con el consumidor de cierta edad y solo masculino, como ocurría antes", indica Piña, las aspiraciones de Emperador pasan también por "reforzar su crecimiento en la categoría de whisky en el mercado español", ha indicado este miércoles la compañía en un comunicado. Aquí son claves, subraya el director general de la nueva compañía, "los seis millones de personas de origen latinoamericano que residen aquí y que aprecian este tipo de bebida".
Esto le permitiría crecer a un ritmo del 20% en los próximos tres años, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones, lo que implicaría comprar nuevas marcas para reforzar su posicionamiento, adelanta Piña. En la actualidad, el portafolio de Emperador en España incluye, además de los brandis ya citados de Fundador, Terry y Harveys by Garvey, marcas de whisky como The Dalmore, Jura, Tamnavulin y Whyte & Mackay.
La empresa, que pertenece al 'holding' Alliance Global Group, propiedad del empresario filipino Andrew Tan, que adquirió las bodegas y marcas de Pedro Domecq en dos operaciones. En 2016, adquirió las instalaciones de Jerez (Bodegas Fundador) y, en marzo de 2017, cerró la compra de las marcas de brandy y vinos junto a González Byass por 81 millones de euros
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