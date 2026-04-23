Contradicción en el juicio de la reestructuración de Duro: la empresa asegura que pidió a la SEPI tomar el control y la sociedad estatal lo niega
El testimonio del presidente choca con el del representante del organismo público en el consejo de la compañía
La primera jornada de la vista oral del juicio sobre el plan de reestructuración de Duro Felguera, al que la centenaria empresa asturiana fía su salvación, ha arrojado este jueves una fuerte contradicción en los testimonios de algunos de los convocados por Rafael Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón. El magistrado es quien decidirá en las próximas semanas si aprueba o no el plan con el que Duro espera evitar la quiebra.
El presidente ejecutivo de Duro, el mexicano Eduardo Espinosa, ha afirmado ante el juez que la compañía solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que convirtieran en capital los 120 millones de euros que el organismo público inyectó en la empresa en 2021, lo cual habría otorgado al Estado español el control de la compañía asturiana. Durante el largo proceso de negociación del plan de reestructuración de Duro, que duró un año hasta su aprobación por los accionistas el pasado octubre, los accionistas principales de la empresa (los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México) esgrimieron en numerosas ocasiones la importancia de que la SEPI se convirtiera en el principal accionista.
“Propusimos a la SEPI que capitalizara el préstamo”, ha declarado textualmente esta mañana Espinosa al abogado Óscar Franco, representante de General Electric, uno de los nueve acreedores que han impugnado la estrategia de reordenación de Duro, que incluye quitas del 100% para la mayoría de los préstamos, aunque no el de la SEPI.
Sin embargo, las palabras de Espinosa han chocado frontalmente con el testimonio que unos minutos después ofreció César Hernández, uno de los dos representantes de la SEPI en el consejo de administración de Duro. También a preguntas del mismo letrado, Hernández ha negado que la dirección de la empresa asturiana solicitara a la SEPI la conversión en capital de los citados 120 millones. “Duro Felguera no nos pidió que capitalizáramos el préstamo”, ha asegurado Hernández. El representante legal de General Electric ha destacado la contradicción: “El señor Espinosa nos acaba de decir lo contrario”.
Tras Hernández, ha comparecido María Jesús Álvarez, que ejerció como representante de la SEPI en el consejo de Duro entre junio de 2021 y junio de 2025, cuando se jubiló. Álvarez ha señalado que, durante los cuatro años en el que desempeñó su cargo, tampoco se planteó a la SEPI la capitalización. “Podría haberse hecho, pero nunca se planteó”, ha afirmado la ex consejera de la SEPI.
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