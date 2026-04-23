Las motos viven el "mejor momento" del siglo en España: ya suponen el 15,4% de las matriculaciones de vehículos

"Con matices, pero sí: podríamos decir que las matriculaciones de motos están viviendo su mejor momento en lo que llevamos de siglo". Se lo explica a El Periódico de Catalunya José María Riaño, secretario general de ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas), tras hacer públicos los datos de matriculaciones de 2025 y del primer trimestre de 2026.

Las motos están de moda y han experimentado un 'boom' pocas veces visto antes en nuestro país. El sector de la moto y los vehículos ligeros (la denominada 'Categoría L' o 'vehículos ligeros', de la que cerca del 96% son motos) cerró el primer trimestre del año con un crecimiento del 26,6%, alcanzando las 63.537 unidades.

"Hay tres factores que explican este repunte del interés por las motos: la movilidad, la economía y la sostenibilidad medioambiental" José María Riaño — Secretario de ANESDOR

Unas cifras que confirman la trayectoria ascendente registrada el año pasado en España. En 2025 se matricularon 252.732 motos, un 7,3% más que en 2024. Unos números que el sector interpreta de la siguiente manera: el 15,4% de las matriculaciones de vehículos en España son motos, siendo este el mejor dato de matriculaciones desde 2008. También suponen ya el 15,8% del parque total de vehículos en nuestro país.

Cae el ciclomotor

"Este es el matiz al que me refería: antes de 2008, que fue el año en el que empezó la crisis y cayeron todos los vehículos, ya se registraban unas cifras altas de matriculación en la Categoría L. Pero lo que más se matriculaba en aquellos tiempos era el ciclomotor de 49 centímetros cúbicos. Eso ya ha pasado a la historia. El ciclomotor ahora ha bajado mucho porque compite con otros vehículos de movilidad personal, como los patinetes, que no requieren sacarse el carnet. Para llevar un ciclomotor ahora hay que sacarse un examen teórico y otro práctico, lo que ha hecho que desciendan en las prioridades de los conductores", explica Riaño.

De hecho, los ciclomotores son las únicas motos cuyas matriculaciones bajaron en 2025 en España. Así, de estas 252.732 nuevas matriculaciones, la división por categorías queda de la siguiente manera: 132.266 son 'scooters', la reina absoluta del segmento, que sube un 12,9% con respecto a las matriculadas en 2024. Le siguen el resto de motocicletas (no ciclomotores ni 'scooters') con 107.461, lo que supone un incremento del 2,4%. El ciclomotor, en cambio, es el único que bajó en el balance anual: en 2025 sólo se vendieron 13.005, lo que supone una caída del 0,04% respecto al año anterior.

"El ciclomotor ahora ha bajado mucho porque compite con otros vehículos de movilidad personal, como los patinetes, que no requieren sacarse el carnet" José María Riaño — Secretario de ANESDOR

Si nos ceñimos al primer trimestre de este 2026, la motocicleta fue la categoría con mayor incremento de todos los vehículos matriculados. Su aumento se cifra en del 46,4% en comparación al primer trimestre de 2025. Una subida impulsada por la fuerte demanda de modelos de carretera. Los 'scooters' también cotizan al alza, con un aumento del 44% de las matriculaciones con respecto al mismo trimestre de 2025.

Andalucía y Barcelona

Por comunidades autónomas, las que más matriculaciones han registrado durante el primer trimestre del año son Andalucía (14.491) -con Málaga, Cádiz y Sevilla como las provincias que lideran ese ranking local-; seguida muy de cerca de Cataluña (14.119), con Barcelona como provincia líder de las matriculaciones en España, al haber registrado 10.931; la Comunidad Valenciana (7.411) y Madrid (7.228).

Y el crecimiento no es solo de nuevas matriculaciones; el mercado de ocasión también se encuentra en auge. Según un informe de Cuimo, el mayor vendedor de motos de segunda mano de España, en 2025 se comercializaron en el país 768.892 motocicletas, un 6,3% más que el año anterior, de las cuales 503.604 fueron de ocasión, lo que supone el 65,5% del total. Es decir, por cada moto nueva vendida, se comercializan casi dos de segunda mano. Son datos basados en informes de ANESDOR y Motos.net.

El mercado de ocasión también ha crecido: dos de cada tres motos que se venden son usadas

Según datos internos de CUIMO, las ventas de motocicletas de segunda mano han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con un fuerte peso del canal digital, que ya concentra alrededor del 80% de las operaciones. Por tanto, este cambio no solo se refleja en el volumen de ventas, sino también en el perfil del comprador y en la forma de adquirir una moto. La digitalización del proceso, la transparencia en la información del vehículo y la posibilidad de comprar sin necesidad de desplazarse son las claves de este auge de la venta por internet.

Tres factores

José María Riaño explica esta tendencia al alza del sector de las motos con tres factores: "La princip palanca es la movilidad. La gente se ha dado cuenta de que es mucho más práctico desplazarse con una moto por las ciudades. El tráfico está congestionado, el aparcamiento es más difícil y costoso. Pero la moto se filtra entre la circulación. Personas que antes optaban por un segundo coche, se han pasado a la moto. De hecho, el 55% de las motos en España se utilizan para movilidad habitual, frente al 45% que se usan para ocio".

El segundo factor es el económico, relacionado ahora más que nunca con el encarecimiento del combustible. "En una moto de 125 cc, que es la más popular en España, llenas el depósito por 15 o 20 euros y te olvidas. Igual pasas por la gasolinera un par de veces al mes. Eso con un coche es impensable. Ahora, con la situación geopolítica en Oriente Medio, estamos viendo cómo se encarece la gasolina; eso, a los usuarios de motos, les queda más lejos". Por la otra parte Riaño recuerda que "la moto es un vehículo mucho más accesible para las rentas bajas que el coche. El coste de mantenimento también es mucho menor".

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El último factor que menciona Riaño "es el medioambiental. La gente está cada vez más concienciada con el medio ambiente. Y aunque las motos representen ya más del 15% del parque total de vehículos, la huella ambiental de emisiones de CO2 es del 1,8%". En este sentido, recuerda que "la Comisión Europea ha aprobado dejar de fabricar vehículos de combustible fósil para 2035 y prohibir su circulación en 2050, pero ha dejado fuera a las motos por su baja huella de emisiones".