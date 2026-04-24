Rompe máximos de 2000
Intel vuela un 28% en bolsa y supera los récords de la burbuja puntocom por su apuesta en la IA
La euforia se desata en Wall Street después de que el fabricante de semiconductores presentara sus planes para la computación basada en IA
Es una fiebre de compras como no se veía desde el auge de Internet. Las acciones del fabricante de chips Intel se han disparado hasta un 28% en el parqué de Nueva York este viernes, tras unas previsiones de ventas de chips de IA que han desatado euforia en Wall Street, lo que ha llevado a sus acciones a niveles que no se veían desde la era de las puntocom, en agosto de 2000.
La empresa, que durante años se ha quedado rezagada respecto a líderes tecnológicos como Nvidia en el ámbito de la IA, ha superado las expectativas de los analistas después de que su consejero delegado, Lip-Bu Tan, anunciara que estaba elaborando un plan para sumarse a la moda de la computación basada en la inteligencia artificial.
El centro de atención del informe de resultados lo ocupan sus procesadores para servidores Xeon, los chips que liderarán la apuesta de la empresa por la inteligencia artificial. “Hay una demanda enorme”, afirmó el ejecutivo de Intel. “Estamos trabajando muy duro con nuestro equipo para asegurarnos de cumplir con lo prometido y satisfacer esa demanda, pero seguimos sin dar abasto porque la demanda de los clientes no deja de crecer”.
Estas nuevas previsiones llegan meses después de que la Casa Blanca sorprendiera al mercado al invertir 8.900 millones de dólares (7.596 millones de euros) en Intel el pasado mes de agosto mediante la compra de acciones. Otro dolor de cabeza para Intel ha sido su balance, que Tan ha saneado mediante inversiones externas.
La compañía con sede en Santa Clara (California) ha tenido dificultades para posicionarse en un mercado con actores muy centrados en la IA y el gasto en centros de datos en los últimos años, pero ha sido una de las pocas empresas que ha podido eludir la escasez de chips de memoria en la industria de los ordenadores personales.
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