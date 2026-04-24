Telefónica nombra a Alfonso Gómez nuevo CEO de Movistar+ y sale Daniel Domenjó tras solo un año en el cargo

Telefónica ejecuta un nuevo recambio en la cúpula de su negocio clave de la televisión de pago. Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica, será nombrado nuevo consejero delegado de Movistar+ en sustitución de Daniel Domenjó, que abandonará la compañía por decisión propia tan sólo un año después de su llegada a la compañía, según fuentes conocedoras del relevo.

Domenjó, que asumió el cargo de CEO de Movistar+ en marzo de 2025, saldrá de la compañía en los próximos meses, por lo que facilitará un relevo ordenado en la cúpula de la filial audiovisual de Telefónica, al frente de la cual sigue el histórico Javier de Paz como presidente. Gómez Palacio ocupará un asiento en el comité de dirección de Telefónica España, compañía que preside Borja Ochoa.

Alfonso Gómez Palacio, que en 2026 cumple veinte años en el Grupo Telefónica, es considerado por la compañía un activo importante al que rescatar una vez desmantelada prácticamente la estructura de Telefónica Hispanoamérica a raíz de la venta acelerada de las filiales del grupo en la región, a excepción de la unidad venezolana. Tal y como han adelantado 'El Economista', el nombramiento de Gómez responde a la intención de la compañía presidida por Marc Murtra de impulsar el negocio audiovisual.

Gómez Palacio, que asumió en enero de 2018 el cargo de director de Telefónica Hispam, cursó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en Ciencias Políticas en el Loras College (Dubuque - USA) y en Impuestos en la Universidad del Rosario. En 2002 presidió la empresa estatal colombiana Telecom, liderando su proceso de liquidación y la creación de Colombia Telecomunicaciones como nuevo operador de los servicios a cargo del Estado.

En el año 2006 entró en el Grupo Telefónica. Entre el 2007 y 2016 ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Telefónica en Colombia. Dentro de sus principales logros en Colombia están la fusión de las operaciones fija y móvil del Grupo y la fluida relación con el Gobierno colombiano como socio de la compañía. En 2017 se convirtió en presidente CEO de Telefónica Colombia y lideró el proceso de capitalización de la misma.

De su lado y antes de asumir la dirección de Movistar+, Domenjó fue CEO y cofundador de Satisfaction Iberia, productora de contenidos 'scripted' y 'unscripted' focalizada en Iberia, Latam y US-Hispanics, creada en asociación con el grupo independiente francés líder en televisión, Satsfaction Group. Como emprendedor y directivo en la indústria audiovisual, lideró como director ejecutivo durante cinco años la creación, lanzamiento y consolidación de Mediacrest, productora a cargo de grandes formatos. Acumula 23 años de experiencia en televisión y comunicación como emprendedor, directivo, creador y productor ejecutivo de programas informativos, de entretenimiento y documentales para TVE, Antena 3, Discovery, RTP-Portugal, Tele5 (Mediaset), TeleMadrid, TV3, Canal Sur, A Punt TV, BTV o URBE TV (Vocento).